MM-il tiitli koju jätnud Hiiu kapten: oli väga pikk töö, et siia jõuda

Orkestri helide saatel saabusid Piritale leegitseva olümpiatule juurde ankrusse kõik 104 jahti, kes osalesid ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustel. Kõige konkurentsitihedamas C-klassis nautis võidušampust jahi Matilda 4 tiim, kes tuli hiidlase sitkust näidanud kapten Juss Ojala tüürimisel proffide arvestuses koduveel maailmameistriks. Võitlus tiitlile oli seejuures pingeline ja lõpuni ülipõnev.

Veel käis selles klassis 62 jahti. Võisteldi kuus päeva ja Ojala tiim kogus 13 punkti nagu ka Eestile kaksikvõidu kindlustanud jaht Sugar 3, kus kapteniks oli itaallane Sandro Montefusco. Maailmameistritiitli selgitamisel sai nii määravaks sõiduvõitude arv ja neid oli Ojala meeskonnal üks rohkem kui Montefusco tiimil. Pronks läks Rootsi.

"Väga rahul, väga rahul," kinnitas Ojala ERR-ile. "See oli väga pikk töö, et siia jõuda. Meil on väga kõva meeskond ja väga hea jaht. Meie viimane maailmameistritiitel oli amatööride seas aastal 2012 ja et nüüd jõuda sellele tasemele, kulus üheksa aastat. See oli suur samm edasi."

Avamerepurjetamise MM-iga tõstsid võistlusisu ja mitmekülgsust 49-eriga napilt Tokyo olümpiale mitte pääsenud vennad Juuso ja Henri Roihu. Juuso töötas tiimis, mis sai 13. koha ja Henri arendas kaptenina oskusi jahtiga Jazz, mis lõpetas MM-i 15. kohaga.

"Väga, väga mõnus regatt oli," kinnitas Henri Roihu. "Täiega meeldib vahelduseks ka teistsugust purjetamist harrastada. Tõesti jäi 49eriga see aasta õige vähe puudu, 19 parimat [riiki] said olümpiale ja meie jäime 21. ehk natukene jäi puudu. Seetõttu see suvi ongi teistsugune, tegeleme vennaga mõlemad ka rohkem avamerepurjetamisega."

B-klassi jahtide seas, kus kuld läks Rumeeniasse ja pronks Saksamaale, teenis hõbeda jaht Katariina II Aivar Tuulbergiga roolis. MM-i aitasid läbi viia eriti kõrgest klassist võistlusametnikud. Siin tegutses Tokyo olümpiamängude peavõistlusjuht ja kolm olümpiamängude rahvuvahelise žürii liiget, nende seas ka oma mees Andrus Poksi.

"Tulime nii-öelda ühe soojaga otse Tokyo olümpialt Tallinnasse. Peavõistluse juht on Kreekast, kes toimetas olümpial ka võistlusjuhina ja žüriis on siis kolm tegelast Hispaaniast, Argentinast ja siis Eestist. Ajasime olümpial soojaks ja tulime siis Eestisse tööd tegema," sõnas Poksi.

Lisaks MM-lie peeti samas ka rahvusvaheline seminar kohtunikele, kus kaugemad osalejad olid Pakistanist ja Tšiilist.