Taani velotuuri võitis Evenepoel, Räim viimasele etapile ei startinud

Viiest etapist koosnenud velotuur sai Fredriksbergis lõpplahenduse 10,8 km pikkuse eraldistardist sõiduga, kus 21-aastane Evenepoel ei jätnud konkurentidele mingit võimalust ja oli finišis 53-kilomeetrise keskmise tunnikiiruse juures kohalikust mehest Sören Kragh Andersenist (DSM) ühe sekundi võrra nobedam.

Kolmandal etapil võimu näidanud ja liidrisärgi haaranud Evenepoel oli velotuuri kokkuvõttes teise koha saanud taanlasest Mads Pedersenist (Trek - Segafredo) 1.42 parem, kolmanda koha sai hollandlane Mike Teunissen (Jumbo-Visma; +2.00).

Mihkel Räim jättis oma koduklubi Mazowsze Serce Polski sõnul eelviimase etapi põlvevalu tõttu pooleli ja ei startinud ka laupäeval. "Kahju, aga tervis on kõige tähtsam. Loodetavasti lahendatakse probleem ruttu," kirjutas eestlane sotsiaalmedias.

It sucks but health comes first. Hopefully can solve the problem fast https://t.co/K4oylSFwNj