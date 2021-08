Kullamaa rattamaratonil võidutsesid Tarvis ja Uibokand

Eesti rattamaratonide sarja viiendal etapil, 56-kilomeetrisel GP distantsil, eraldusid Gert Jõeäär, Peeter Tarvis, Martin Loo, Ivo Suur ja Romet Pajur teistest ligi poolel võistlusmaal olnud Põltsamaa mäefiniši järel, mille võitis viiendat etappi järjest Jõeäär. Seejärel tehti ühtlaselt koostööd, kuniks Loo kukkus ning Tarvis ja Jõeäär konkurentidelt eest sõitsid, jagades omavahel esimese ja teise koha. Tarvise võiduajaks oli kaks tundi, 24 minutit ja 45 sekundit. KoMo/Veloplus esindavate meeste järel sai kolmanda koha Suur (2:25.37), jättes neljandaks Loo (2:25.38) ja viiendaks Pajuri (2:26.12).

"Arvan, et lõpuks hakkas kõigile aeg ja distants mõju avaldama," kommenteeris Tarvis finiši järel. "Lõpus oli palju raputavaid kohti, kus ma lihtsalt ette läksin ja hästi tugevalt vajutasin. Võtsin tempo, millega arvasin, et suudan lõpuni panna. Järsku oligi vahe sees ja Gert ütles, et päris suur. Nii see võit tuli!"

Naiste seas pälvis esikoha Uibokand ajaga kaks tundi, 45 minutit ja 27 sekundit. Pjedestaali madalamatele astmetele sõitsid end sarja üldliider Liisa Ehrberg (2:46.26) ja Mari-Liis Mõttus (2:52.22).

"Kogu aeg oli paha ja raputas nii palju," ütles Uibokand finiši järel. "Proovisin lihtsalt ühes tükis finišisse jõuda. Läksin kiirenduskilomeetril pingutama, kuna olen seal praegu liider ja seal tuli Liisaga vahe sisse. Finišis ütles ta, et oli peale seda veel korra külje maha pannud ja seejärel kärises vahe veelgi, mis jäi lõpuni. Kullamaa ei ole raske etapp tõusude, vaid oma raputavate teelõikude poolest."

Põltsamaa mäefinišis parim olnud Jõeäär jätkab samas arvestuses ka üldliidrina. Hansgrohe kiirenduskilomeetril olid seekord kõige kiiremad Taavi Kannimäe ja Janelle Uibokand, kes kannavad järgmisel etapil ka selle arvestuse liidrisärke. Võistkondlikult teenisid esikohad Komo/Veloplus ja Hawaii Express naiskond. Sarja kokkuvõttes jätkavad üldliidritena Jõeäär ja Ehrberg.

50-kilomeetrisel maratonil pälvis esikoha lätlane Arturs Nummurs ajaga 1:54.59. Teisena jõudis finišisse Emeri Lepp (1:56.35) ja kolmandana Mihkel Einblau (1:57.52), kes jätkab sarja üldliidrina. Naiste seas olid kiireimad Maris Kaarjärv (2:17.24), Kristiina Kõll-Grünberg (2:21.34) ja Indra Kutser (2:23.45).

25-kilomeetrisel poolmaratonil võidutses Ron Rooni (53.40), edestades Riko Tammepuud (55.05) ja Ralf Hürdeni (56.49). Naiste seas oli kiireim Loore Lemloch (58.45). Kokkuvõttes jätkab liidrina Egert Tammeleht.

M-10 vanuseklassis olid kõige kiiremad Simon Suppi, Steven Sumberg ja Kevin Teeäär. Tüdrukute seas mahtusid esikolmikusse Kertu Mitt, Melissa Kivi ja Eleanor Rang. lastesõitude arvestuses jätkavad liidritena Sumberg ja Mitt.

Kuni kaheksa-aastaste poiste seas võidutsesid Henry Otsa, Uku Übner ja Rando Kebja. Kuni kaheksa-aastaste tüdrukute seas aga Krittel Ööbik, Nora Rothla ja Elisabeth Rääk.

Karikasarja kuues etapp, 22. Jõulumäe rattamaraton toimub 28. augustil.