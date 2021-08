Chelsea on lähedal Abrahami ja Batshuayi müümisele

23-aastase Abrahami agent peab läbirääkimisi AS Romaga. Tehingu väärtus jääb ilmselt 40 ja 45 miljoni euro vahele.

Abrahami jaoks kulges möödunud hooaeg langustrendis, sest kui Thomas Tuchel Frank Lampardilt meeskonna juhendamise üle võttis, langes inglane Chelsea's pingile, kuigi mees oli suurepärases vormis.

Tuchel on selle kohta ka sõna võtnud, tõdedes, et kaotas Abrahami vastu põhjendamatult usalduse ja see võis olla viga. "Ma saan aru, et Tammy tahab rohkem mängiminuteid. Peame otsustama, mida me Tammyga ette võtame, kuid sealjuures kuulame ka tema enda plaane," teatas ta.

Mehe vastu näitas huvi üles ka Arsenal, kuid Chelsea eelistab inglast välismaale müüa ja nii ongi kõige tõenäolisem Romaga liitumine.

Batshuayit seostatakse Türgi klubi Besiktasega. 2016. aastal 33 miljoni naela eest Marseille'st Inglismaale toodud ründaja tulevik on lahtisem kui Abrahami oma, sest laual on ka variant 27-aastane mees laenule anda.