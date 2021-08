Varane'i üleminek Real Madridist Manchester Unitedisse sai teoks

Manchester Unitedi jalgpalliklubi teatas, et on sõlminud prantslasest keskkaitsja Raphael Varane'iga nelja-aastase lepingu.

10 aastat Madridi klubile truuks jäänud 28-aastane Varane siirdus Inglismaa kõrgliiga etteotsa kuuluvasse Unitedisse 34 miljoni naela eest.

Aastate jooksul võitis ta Hispaanias kolm La Liga tiitlit ja neli Meistrite liiga karikat.

"Manchester United on maailma üks ikoonilisemaid jalgpalliklubisid," teatas Prantsusmaa vutiäss. "Ma ei suutnud loobuda võimalusest siia klubisse ja Premier League'i mängima tulla."

Prantslane sõnas, et kuigi ta võitis Real Madridi ridades mitmeid nimekaid karikaid, on tal veel karjääri jooksul palju saavutada. "Ma tean, et liitusin võistkonnaga, kus on palju kvaliteediga mängijaid ja meie kõikide ühine eesmärk on mänge ning karikaid võita."

Prantslase liitumine tegi meele rõõmsaks ka Unitedi peatreeneril Ole Gunnar Solskjäril, kelle sõnul on Varane viimase 10 aasta üks maailma parimaid kaitsemängijaid. "Me oleme üritanud Raphaeli endale meelitada juba väga pikalt, sest me teame, kui pühendunud mängija ta on."

Varane tegi Real Madridi särgis kaasa ümmargused 360 kohtumist.

Prantslane kuulub ka rahvuskoondisesse ning tegi sel suvel kaasa kõik neli Euroopa meistrivõistluste mängu, kuni Prantsusmaa veerandfinaalis konkurentsist langes.