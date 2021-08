Lewandowski võttis enda nimele järjekordse Bundesliga rekordi

Poola jalgpallistaar Robert Lewandowski sai reede õhtul peetud Bundesliga hooaja esimeses kohtumises jala valgeks ning on seega juba avamängus skoorinud seitsmel järjestikusel hooajal.

Müncheni Bayerni ja Mönchengladbachi Borussia vahel peetud kohtumine lõppes 1:1 viigil.

Esimese värava lõi Mönchengladbachi Borussia ründaja Alassane Plea 10. minutil, Bayerni poole pealt suutis Lewandowski viigistada enne poolajavilet, 42. minutil.

Bayern tegi mänguga ka negatiivse mekiga ajalugu – klubi jaoks on see esimene kord peale 2012. aastat, mil punasärgid ei löönud ise hooaja esimest väravat. Bayern on ühtlasi võitnud ka üheksa viimast Bundesliga tiitlit.

Lewandowskil on lisaks hooaja avaväravatele käsil teinegi ilus seeria – poolakas on 11 järjestikusel Bundesliga mängul vastaste väravavõrku sahistanud.