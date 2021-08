Põlluäär riputab ketsid varna, Jalg lõpetab meistriliiga tasemel mängimise

32-aastane Põlluäär mängis karjääri jooksul mitmetes Eesti klubides ja välismaalgi, kuid üheks eredamaks mälestuseks peab saarlane Rakvere amatöörmeeskonnaga Balti liiga võitmist 2017. aasta kevadel, vahendab Saaremaasport.ee.

Lõpetamise põhjusena tõi Põlluäär välja ea ja tervisliku seisundi. "Võiks ju ka jätkata, aga iga on ka juba selline, et pole mõtet oma keha lõhkuda. Pakkumisi ju oli, aga lõpliku otsuse tegin ikkagi oma tervisest lähtudes ja siin ma enam palju võimalusi ei näinud," ütles ta.

Saarlane jätkab tööd ettevõttes Javicar ja võrkpallimängul on esialgu joon all, sest praegu välistas ta ka esiliigas jätkamise. "Pigem on nüüd ikka kindel joon all," märkis ta.

Suure võrkpalliga teeb lõpparve ka märksa noorem nurgaründaja Helar Jalg. 27-aastane Jalg hakkas juba möödunud kevadel pallimängu kõrvalt tööl käima ning sport jäi teisejärguliseks. Kolm viimast hooaega Saaremaa meeskonda esindanud mees võrkpallist aga täielikult ei loobu, sest hakkab vastavalt võimalusele esindama Saaremaa esiliigameeskonda.

Jalg jäi üldiselt oma profikarjääriga rahule. "Nooremana oleks tahtnud võib-olla välismaal ära käia, aga koondisega mängisime juunioride maailmameistrivõistlustel ja seda võib ju pidada korralikuks saavutuseks. Ka Saaremaaga võidetud kolm tiitlit olid magusad, nagu oleks olnud esmakordne võidukogemus."

Amet, mis pani Jala meistriliigas mängimisest loobuma, on müügiesindaja firmas Würth. "Mulle see töö meeldib," on mees valikuga rahul.