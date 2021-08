Kardispordi EM-il on eestlaste põhifookus võistlussõitudel

Adria kardirajal sel nädalavahetusel sõidetaval Euroopa meistrivõistluste viimase etapi kvalifikatsioonisõidus saavutas Markus Kajak 25. aja, parimale kaotatakse vaid pisut enam kui 0,2 sekundiga. Kaspar Kallasmaa oli ajasõidus 52. kohal, jäädes omakorda Kajakust 0,2 sekundiga maha. Vahed on maailma tippkonkurentsis üliväiksed, kuid eestlased on alati oma tugevust näidanud pigem võistlussõitudes.

"Konkurents on ülitihe ning vahed seetõttu üliväiksed," kommenteeris Kajak reedest kvalifikatsiooni. "Rehv peab paremal juhul üheainsa ringi, mistõttu vigadeks ruumi pole – pisemgi eksimus trajektoori valikul vms võib tähendada hoobilt kukkumist kümme kohta stardirivis. Siiski on mu stardikoht konkurentsi arvestades pigem hea ning peamine ülesanne on panustada võistlussõitudele, et tagada finaali võimalikult hea stardikoht." Oma viite eelsõitu stardib Kajak 9. stardikohalt.

Tänavusel aastal tavapärasest rohkem võistlusrajalt eemal veetnud Kallasmaa loodab sarnaselt Kajakuga kohti parandada eelsõitudes. "Kuna mul pole pärast EM-i etappi Wackersdorfis ühtegi võistlust olnud, siis reaalset sõidutrenni on väheks jäänud. Võistleme Adrias maailma paremiku vastu ning kohapealne kuumalaine ei kergenda meie kui põhjamaalaste olukorda. Neljapäevased trennid kulusid kardi valikule ja suuna leidmisele ning üldjoontes olen kvalifikatsiooni tulemusega rahul. Põhirõhk on mul selgelt eelsõitudel ning eesmärgiks on muidugi finaali jõuda." Sõltuvalt eelsõidust on Kallasmaa stardikohaks 17.-18..

Euroopa meistrivõistlustega paralleelselt sõidetava FIA Kartin Academy Trophy sarjas Eestit esindav Mark Dubnitski sõitis reedes kvalifikatsioonis välja tubli 17. koha.

"Jätkuvalt õpime ning maailma tippkonkurentsis on, mida õppida. Hoog on väga hea ning positsiooniparandused loodame ellu viia eelsõitudes. Eesmärgiks on finaal ning sellel kursis tundume praegu olevat," ütles Dubnitski pärast reedeseid kvalfikatsioonisõite. Dubnitski stardib oma eelsõitudesse 9. stardikohalt.

Eelsõidud stardivad Adrias meie aja järgi laupäeval kell 11:30 ning jätkuvad pühapäeva hommikul kell 10.30. Finaalid sõidetakse pühapäeval algusega kell 14.45.

Otseülekannet võistlusest saab jälgida siit.