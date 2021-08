Võimu näidanud Tsitsipas jõudis U.S. Openi eelturniiril poolfinaali

23-aastane Tsitsipas näitas mängus Ruudi vastu ülimat enesekindlust ning tõdes peale kohtumist, et on väga vähe elemente, kus ta oleks saanud veel paremat mängu näidata. "See oli ideaalilähedane sooritus. Minu kavatsused olid mängu algusest peale selged. Ma ei kahelnud endas ning tegin põhiasjad ilusti ära," ütles ta.

Tsitsipas mängib poolfinaalis suurepärast turniiri tegeva ameeriklase Reilly Opelkaga (ATP 32.). Opelka alistas juba avaringis vigastuspausilt naasnud Nick Kyrgiose (ATP 80.), veerandfinaalis oli ta üle Roberto Bautista Agutist (ATP 17.).

Teises poolfinaalis kohtuvad omavahel Daniil Medvedev (ATP 2.) ja John Isner (ATO 30.).

U.S. Openi soojendusturniirist otsustasid loobuda maailma esireket Novak Djokovic, Rafael Nadal (ATP 4.) ja Roger Federer (ATP 9.).

U.S. Open tenniseturniir saab hoo sisse 30. augustil.