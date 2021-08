Peetri Jooksul triumfeeris Mukunga ees Leonid Latsepov

"Tempo oli kiire, kuid tundsin, et saan iga hetk juurde panna. Täpselt 500 m enne lõppu kiirendasingi ja läksin oma teed. Olin võidu üle väga õnnelik," ütles Latsepov, kelle ajaks mõõdeti 30 minutit ja 17 sekundit. Wachira lõpetas 18 sekundit peale Sparta jooksumeest. Kolmanda koha teenis Jaanus Kallaste (30.59).

Kuigi võistluspäev algas tugeva vihmasajuga, siis stardi ajaks hakkas pilve tagant ka päike piiluma. Latsepov tunnistas, et peale pikalt kestnud kuumalainet oli ilm jooksmiseks hästi sobiv. "Peetri Jooks on üks suur ja vahva jooksupidu. Võib-olla osalejate arvu poolest pole see kõige suurem rahvaspordiüritus, kuid Peetris on loodud kodune atmosfäär ning põnevat tegevust leidub kogu perele," ütles Latsepov, kelle eesmärk oli võistlusel testida vormi enne 10 000 m jooksu Eesti meistrivõistluseid. "Kui järgmise aasta kergejõustiku võistluskalender vähegi võimaldab, tahan tulla Peetrisse kindlasti tiitlit kaitsma."

Peetri Jooksul on raja ääres 20 meeleolupunkti. Kas ka tippjooksjal on aega märgata, mis raja kõrval toimub? "Meeleolupunktides olid väga rõõmsad inimesed, kes ergutasid ja tõstsid sportlaste tuju. Nad aitasid sellega pinget kergemini taluda," jätkas Latsepov. "Seejuures elavat muusikat saab vaid Peetri Jooksul kuulda. Suur tänu ergutajatele ja muusikutele – see oli äge!"

Latsepov hindab Peetri Jooksu juures head korraldust, täpset rada ja finišijärgseid auhindu. "Need on ainult mõned nimetatud plussid. Ära ei tohi unustada ka mitmekülgseid lasteüritusi ja heategevusprojektis osalemist. Suuremaid jooksuklubisid võiks kindlasti meelitada kohale suurimale tiimile antav rändkarikas, mille võitis tänavu minu koduklubi Sparta," ütles Latsepov, lisades, et iga jooksuvõimalust tasub nautida. "Tehke sporti koos lastega! Võib-olla saavad nendestki tulevikus säravad sporditähed."