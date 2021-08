Avamerepurjetamise MM-il käib tiitlite nimel tuline heitlus

Täna oli Alexela ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistluste seni parim purjetamispäev, kus pilvitu taeva all puhus täiuslik 12-22 sõlme kiirusega läänekaare tuul, mis andis hoogu kolme klassi heitlusele Eesti põhjarannikul. A-klass sõitis 53-miilisel rajal, B-klass 45-miilisel ja C-klass 38-miilisel rajal, pannes proovile iga meeskonna navigeerimis-, purjevaliku-, purjevahetus- ja purjevarustuse oskused. Rada pakkus purjetajatele huvitavaid olusid – nii vastutuult, teravat pakstaaki ja ka kaunis taganttuules spinnakeride all finiši suunas kihutamist.

Praegune olukord eelviimasel võistluspäeval on oluline, kuna punktide kogusumma kutsub nüüd spekuleerima laupäevaste võimalike pjedestaalikoha kandidaatide üle igas klassis. Selle põhjuseks on asjaolu, et kui viis lühirajasõitu on pärast viimase võistluspäeva esimest sõitu purjetatud, muutuvad tulemused uuesti, et punktiskooris maha arvata iga meeskonna halvima sõidu tulemus, kuid mitte esimese avameresõidu. See aitab punktide kogusummat kokku suruda, nii et need, kellel oli üks vilets tulemus, saavad võimaluse vahet vähendada nende jahtidega, kellel on terve nädala pidevalt hästi läinud. See on iroonia, kuid osa mängust ning heitlus tiitlite pärast on Pirital tuliseks läinud.

A-klassis võitis Michael Berghorni Mills 45 Halbtrocken 4.5 pärast 6 tundi ja 9 minutit purjetamist suuremat ja kiiremat jahti TP 52 Outsiderit, mis kuulub Tillmar Hansenile ja mille roolis on Bo Teichmann, 4,5 minutiga, viies need kaks Saksamaa meeskonda kummagi kokkuvõttes 11 punkti skoorile. Kui kõik muu on võrdne, võib Outsideril olla viimasel võistluspäeval kerge eelis, kuid kindlasti määravad homsed tulemused kindlaks, kes on pjedestaalil kullal, kes hõbedal.

B-klassis oli sõiduvõidu peale tõsiselt tihe rebimine ning sõiduvõidu napsas ka eilse viimase lühirajasõidu võitnud Gordon Nickeli jaht Sportsfreund Saksamaalt edestades teise koha saanud Aivar Tuulbergi meeskonda Katariina II 29 sekundiga. Katariina II on hetkel enne viimast võistluspäeva üldarvestuses teisel kohal 23 punktiga ning 21 silmaga on liidrirollis Rumeenia jaht, Catalin Trandafiri Grand Soleil 44 P Essentia 44, kes oli tänase sõidu kolmas. Viimane võistluspäev on erakordselt oluline ja otsustav, sest pärast esimest homset sõitu läheb kogu punktiseeriast mahaarvamisele halvim tulemus ning võimalus esikohta saavutada on nii Essentia 44-l, Katariina II-l kui ka täna kuuenda koha saanud jahil Olympic Tiit Vihuliga roolis, kellel on üldskooris 26 punkti.

Olympic on B-klassi parim meeskond mitteprofessionaalide ehk Corinthian arvestuses, tesisel kohal on Priit Tammemägi Premium X-41 Mod ja kolmandal soomlaste Seanna Grand Soleil 45 Seppo Sjöroosi juhtimisel.

C-klassis jätkati täna võistlemist eelnevate tulemuste põhjal selgunud ja koostatud kuld- ja hõbelaevastikus. Kuldlaevastikus oli võidukas rootsi jaht Team Pro4U Patrik Forsgreni juhtimisel olles 13 punktiga hetkel selles klassis teisel kohal. Valitsev C-klassi maailmameister Eesti jaht Sugar 3 itaallaasest Sandro Montefuscoga roolis sai täna teise koha ning vaid üks punkt lahutab Sugar 3 teisest kohast üldarvestuses. Liidrina jätkab Juss Ojala juhtimisel eesti jaht Matilda 4, olles lühikese avameresõidu neljas.

Ka siin klassis on kõigil kolmel jahil võimalused maailmameistri tiitel võita ja viimased kaks lühirajasõitu on viimane võimalus ja otsustav spurt kõigi jaoks.

C-klassi Corinthian arvestuse liider on Team Pro4U ja teisel kohal on üldarvestuses kaheksandal kohal olev My-Car X-35 Mod Tauno Tõnuse juhtimisel ning kolmas on Credit 24 Salona 38 IBC Sailing Eero Pankiga roolis, kes üldarvestuses üheksas.