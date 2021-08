Itaalia krooniti maastikukrossi teatevõistlusel Euroopa meistriks

Itaalia võidukasse koosseisu kuulusid Luca Braidot (ME), Filippo Agostinacchio (MJ), Martina Berta (WE), Sara Cortinovis (WJ), Marika Tovo (WU) ja Juri Zanotti (MU). Itaallaste võiduajaks oli 1:08.06. Hõbemedalid said kaela šveitslased (+0.18) ja pronksi sakslased (+0.34).

Esimese kuue parema hulka jõudsid veel prantslased (+1.07), ukrainlased (+1.35) ja Tšehhi ratturid (+1.44). Eestlasi võistlustules polnud.

Väljalangemissõidus krooniti Euroopa meistriks itaallanna Gaia Tormena, kes edestas suures finaalis hollandlannat Fem van Empeli, ukrainlannat Irina Popovat ja prantslannat Noemi Garnieri. Meeste seas võidutses hollandlane Jeroen van Eck, jättes selja taha prantslase Lorenzo Serresi, rootslase Joel Burmani ja prantslase Titouan Perrin Ganieri.

Olümpiakrossi medalikomplektid jagatakse välja nädalavahetusel. Laupäeval asuvad võistlustulle nais- ja meesjuuniorid ning U-23 mehed, pühapäeval U-23 naised ning eliitnaised ja -mehed.

Eesti valitsev olümpiakrossi meister Janika Lõiv stardib pühapäeval Eesti aja järgi kell 14. Võistlusele saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel alates kella 13.55-st. Kommentaatoriteks on Erki Kukk, Sulev Lipp ja Mehis Leigri.