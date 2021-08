Eesti kettagolfarid püsivad EM-il medalikonkurentsis

11.-14. augustini toimuvad Tšehhis Euroopa meistrivõistlused kettagolfis, kus osaleb ka Eesti koondis. Poole võistluse peal on kaks eestlast ka medalikonkurentsis.

Naiste seas hoiab Eesti esinumber Kristin Tattar kahe ringi järel teist-kolmandat kohta Henna Blomroosiga skooriga -5, aga esikohal olev soomlanna Eveliina Salonen on temast juba kuue viske kaugusel. Neljandal positsioonil on samuti eestlanna Keiti Tätte skooriga +4.

Meeste avatud võistlusklassis on kolme ringi järel esikohal soomlane Niklas Anttila skooriga -34. Tema lähimaks jälitajaks on rootslane Linus Carlsson, kelle skooriks on -32 ning kolmandal positsioonil asub hetkel Joona Heinänen skooriga -24.

Eestlastest on parimal kohal Kristo Raik, kes skooriga -17 jagab peale kolme ringi 13. kohta. Palju ei jää temast maha ka Silver Lätt ning Albert Tamm, kelle skoorid on vastavalt -16 ja -15.