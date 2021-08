Käsipallineiud said Luksemburgi alistamisega EM-il esimese võidu

Gruusias jätkuval kuni 17-aastaste neidude Euroopa meistrivõistluste teise divisjoni turniiril alustati kohamängudega. Eesti neiud said EM-i esimese võidu, alistades Luksemburgi 25:20 (13:8) ning mängivad pühapäeval viienda-kuuenda koha peale kas Itaalia või Gruusiaga.

Juba eelmises kohtumises Fääri saartega korduvalt nähtud kombinatsioon, kus Gertu Jõhvikas viib osava sööduga läbimurdele Angelina Samoilova, toimis kohe avaminutil ning Eesti sai esmakordselt EM-il mängu juhtima. Luksemburg kaitses kõrgelt ja agressiivselt, mis avas eestlannadele ruumi joonel.

Mängupäeval 17. sünnipäeva tähistanud joonemängija Beata Gajevskaja tegigi 2:1 ning Jõhvikas kasvatas pommviskega ristnurka edu. Kaitses toimetas Eesti hästi ning Darja Belokurova tõrjus pea kõik pallid, mis tema värava suunas teele läkitati. Vastaseid hoiti lausa üheksa minutit kuival.

Karina Kuul viskas kaks väravat järjest, uuesti töötas Jõhvikas–Samoilova tandem ning Marta Vinogradova tegi 15. minutil seisuks 7:2. Siis jäädi veidi rünnakul hätta ja ehkki vastaste ohtlikeim pallur, Luksemburgi naiste koondiseski mängiv Teodora Galic suudeti kinni võtta, tegid skoori teised.

Luksemburg vähendas vahe kaheväravaliseks, 8:6, aga siis läks Eesti uuesti eest. Teeniti karistusviskeid, mis Kuul kindlalt võrku saatis ja kaks korda realiseeris kiirrünnaku Inga Bušina. Poolajavileks juhtis Eesti 13:8 ja kasvatas teise pooltunni algul paaril korral edu ka kuuele väravale.

Luksemburg hiilis vaikselt mängu sisse, leidis uusi käike, samas kui Eesti rünnakumootor hakkas tõrkuma. Üheksa minutit ei saanud meie neiud väravatki ja 49. minutil vähendas Lily Melchior karistusviskest vahe minimaalseks – 18:17. Nii lihtsalt eestlannad mängu käest anda aga ei kavatsenud.

Sünnipäevalaps Gajevskaja tabas joonelt, mitu kena läbimurret tegi Jõhvikas ja skoorisid teisedki. Belokurova keeras värava lukku ja viskas võtme minema ning Eesti tegi järgmise kümne minutiga 7:1 vahespurdi, võites lõpuks kohtumise 25:20.

Kõik viis karistusviset realiseerinud ja korraldajate poolt mängu parimaks valitud Kuul oli Eesti resultatiivseim seitsme väravaga. Gajevskaja ja Samoilova tabasid neli, Jõhvikas ja Vinogradova kolm, Bušina kaks korda ning Elle-Liis Liivas ja Aleksandra-Jennifer Mednikova lisasid ühe värava.

Võiduga edenes Eesti viienda-kuuenda koha mängule, mis peetakse pühapäeval algusega kell 13:30. Vastast tuleb oodata õhtupoolikul lõppevast kohtumisest Itaalia–Gruusia, kuid eelnevate tulemuste põhjal võib eeldada, et vastamisi tuleb minna alagrupi avamängus Eesti 19 väravaga alistanud itaallannadega.

"Väga vajalik võit tüdrukutele ja nad olid täna tõesti tublid! Emotsioonid on kõrgel, aga huvitav, et kui pärast kaotusmänge oli tagasiteel bussis melu korralikult, siis täna mitte. Näha, et tüdrukud andsid endast platsil kõik ja olid päris tühjad," rääkis Eesti koondise abitreener Kaupo Liiva.

"Kindlasti oli täna üks võtmesõna kaitse – vahetasime 6-0 peale ja see toimis Luksemburgi vastu hästi. Muidugi tegi ka Darja väravas võimsa mängu ja lisaks toimisid vahetused. Kõva kaitse pealt sujus ka rünnak hästi ning realiseerimine oli selgelt parem, kui varasemates mängudes," hindas Liiva.