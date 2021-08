Kaks Eesti kardisõitjat on nädalavahetusel Itaalis stardis

Sel nädalavahetusel sõidetaval kardispordi CIK-FIA Euroopa meistrivõistluste klassi KZ2 teisel etapil Adria kardirajal (Itaalia) on stardis kaks eestlast: Markus Kajak (Tony Kart Racing Team) ja Kaspar Kallasmaa (Kaspar Kallasmaa).

Kardispordi tippklassidega paralleelselt sõidetavas FIA Karting Academy Trophy võistlussarjas esindab Eestit tänavu Mark Dubnitski (Albert Dubnitski).

Reede õhtul sõidetavad ajasõidud määravad ära stardikoha laupäevastesse eelsõitudesse. Nende tulemusena selguvad laupäeval 36 paremat, kes pääsevad pühapäevasesse finaali. Kohta KZ2-klassi finaalis asuvad püüdma 81 maailma tippu kuuluvat võidusõitjat. Olerex Eesti kardispordi meistrivõistlustel seni kõik kolm sõidetud etappi võitnud Kajak stardib Adrias taaskord Tony Kart tehasetiimi ridades ning vaatab eesolevale nädalavahetusele lootusrikkalt:

"Neljapäeval sõidetud treeningutel oli tempo kohati päris hea, kuid kui tahta pühapäeval tulemust minna tegema, peab just stabiilsus tunduvalt parem olema. Kuuma ilma tõttu tõuseb uue rehvi temperatuur sõitmisega kiiresti, nii et rehvist parima kätte saamiseks on sisuliselt kasutada vaid üks ja ainus ehk kõige esimene ring. Seega tempo "ehitamiseks" ega vigade parandusteks aega ei ole, tulemus tuleb hoobilt ära teha. Ajasõitudesse just selle taktikaga peale lähemegi," rääkis Kajak.

FIA Karting Academy Trophy sarja arvestuses tuleb rajale 44 võidusõitjat kõikjalt maailmast. Rahvusvahelise autoliidu FIA poolt ellu kutsutud võistlussari on mõeldud eeskätt eri riikide noortele talentidele võimaluseks silma paista. Võisteldake Euroopa meistrivõistluste etappide raames ning võistlejaile on kasutada identsed kardid, mille osas saadakse teha vaid üksikuid muudatusi seadetes.

Ajakava

Reede, 13. august

09:00 - 16:20 vabatreeningud

16:35 - 18:00 kvalifikatsioonid

Laupäev, 14. august

09:00 - 10:25 soojendussõidud

10:30 - 17:20 eelsõidud

Pühapäev, 15. august

08:00 - 09:25 soojendussõidud

09:30 - 11:25 eelsõidud

13:45 - 16:10 finaalid