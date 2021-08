Venelased sihivad suveolümpia korraldamist

Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et riik soovib 2036. aasta suveolümpiamängude korraldusõigust.

Lavrov kohtus Rostovi regioonis Sambeki külas olümpiamängudel medalini jõudnud sportlastega ja vastas küsimuse kohta, kas 2036. aasta on teemaks, et selle üle käivad arutelud.

"Kandidatuure valmistatakse ette," lausus välisminister Venemaa meedia teatel. "Meil on mitmeid linnu - kindlasti Sankt-Peterburg, aga ma usun, et ka Kaasan."

Ta lisas, et kui ka Rostovi regioon soovib olümpiamänge võõrustada, siis tasub kiirustada. "Mitmed linnad on juba end pakkunud, nii et ärge raisake aega," lausus Lavrov.

Venemaa kandidatuuri võib tugevalt mõjutada karistus dopingukorruptsiooni osas, mistõttu ei saanud riik äsja Tokyo olümpial oma lipu all võistelda ega saa seda teha ka 2022. aasta Pekingi taliolümpial.

Vene linnad on olümpiamänge võõrustanud kahel korral: 1980. aastal korraldas suveolümpia Moskva ja 2014. aasta taliolümpia Sotši.