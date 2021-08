Täht: alates kolmandast geimist hakkasime nautima ja panime viha ka juurde

"Esimesed kaks geimi kangutasime, otsisime oma sellist ühist mängu, mõtlesime, miks asjad ei toimi," kommenteeris Eesti koondislane Robert Täht ERR-ile.

"Aga alates sealt kolmandast geimist hakkasime lihtsalt seda võrkpalli mängima, platsil olemist nautima ja panime seda viha ka sinna juurde. Eks tore on ära võtta ikkagi 2:0 kaotusseisust see 3:2 võit."

Libero Rait Rikbergi sõnul alustati riskeeriva serviga, mis kahes esimeses geimis edu ei toonud. "Päris palju servivigu oli ja ma arvan, mis tegelikult mängu kõige suurema muutuse tõi, oli vastaste sidemängija vahetus," lausus ta.

"Peale teist geimi läks vastaste põhisidemängija... puhkama ja mees, kes tema asemele tuli, võib-olla ei ole nii hea kvaliteediga, aga me ise panime ka kindlasti juurde just servi poole pealt."

Mida veel enne EM-finaalturniiri parandama peaks? "Servi jõu ja asjade osas on kõik väga hästi. Kui selle nüüd stabiilsemaks saaks," vastas Täht.

"Olgem ausad, kolmas-neljas geim me puhtalt servisime tegelt ära ka - panime nad sellise pinge alla, et nii ei ole lihtne mängida. Olen seda ise ka kogenud, aga kui nüüd selle stabiilsuse ka natukene sinna veel paremaks saaks, siis me oleme päris ohtlikud."

Reedel kell 11.00 mängitakse sama vastasega uuesti.