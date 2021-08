Eesti maastikurattur Sille Puhu krooniti oma vanuseklassi Euroopa meistriks

Puhu võiduajaks oli viieringilisel võistlusel tund aega, 21 minutit ja 12 sekundit.

"Sõidu tegi raskeks palavus. Juba stardis oli temperatuur 30 kraadi ligi. Sain stardist hästi minema, kuigi esimese kilomeetri peal tundsin juba "sipelgaid", mis sundis tempot natuke mõistusepärasemalt valima," rääkis Puhu peale võistlust.

"Teisel ringil kaotasin just joogipunktist saadud pudeli ühel järsemal trepilaskumisel, mis tähendas et pidin terve ringi (4 km) sõitma "kuivalt". Õnneks edasi hoidsin oma kohta ja sõitsin stabiilselt lõpuni. Rada oli omapärane ja kiire - munakivitõusud, pikad kindlusetreppidest laskumised (ka läbi tunnelite) ning palju lahtist tolmu ja libedaid kurve. Mul on hea meel Euroopa meistri särgi ja medali üle ning soovin tänada Viljandi Linna toetuse eest. Veel suurem heameel on pühapäeval kohapeal kaasa elada oma lemmiksportlasele Janika Lõivule."

Lõiv asub eliitklassi ratturite seas stardijoonele pühapäeval Eesti aja järgi kell 14. Võistlusele on võimalik kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel.