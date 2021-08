Profipoksi eksmaailmameister naaseb kolme aasta järel ringi

40-aastane Haye asub Los Angeleses vastamisi teise briti Joe Fournier'ga (38), kes kogus kõigepealt tuntust ärimehena, aga sukeldus siis profipoksi maailma, debüteerides 32-aastaselt. Ta on võitnud kõik üheksa senist profimatši.

"See ei ole tagasitulek, see on õpetamine, et poksis on erinevad tasemed," kirjutas Haye ühismeedias. "Peab püsima oma kohal või riskeerima tümaks tagumisega. Joe "Miljardär" Fournier peab õppima, et kõike ei saa osta. Meistrid sünnivad, neid ei osteta."

Haye tõusis WBA raskekaalu maailmameistriks 2009. aasta sügisel, kui alistas Nürnbergis kohtunike otsusega venelase Nikolai Valujevi. Eelnevalt oli britil WBA, WBC ja WBO madamala kaalukategooria meistrivööd.

Ta kaitses tiitlit 2010. aastal nii ameeriklase John Ruizi kui ka britt Audley Harrisoni vastu, aga jäi sellest ilma 2011. aasta juulis Hamburgis, kui pidi tunnistama ukrainlase Vladimir Klitško paremust.

Oma viimase profimatši pidas Haye 2018. aasta mais britt Tony Bellew' vastu ja kaotas.

Haye ja Fournier on omavahel sõbrad ja idee pidada omavaheline ametlik matš sündis Kreeka saarel Mykonoses õhtusöögilauas.