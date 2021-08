Noorsportlaste stipendium jagunes üheksa sportlase ja ühe võistkonna vahel

"Oleme otsustanud toetada noori sportlasi nende iseseisva elutee alguses, kui rahalisest abist võiks olla kõige rohkem kasu ja see võimaldaks neil treenimist ja võistlemist tipptasemel jätkata," kommenteeris ERGO Eesti juht Marek Ratnik. "Rõõm on tõdeda, et mitmed meie toetatud sportlased on saavutanud väga kõrgeid tulemusi, näiteks vehkleja Erika Kirpu tõi äsja Tokyost kuldmedali."

Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on kõikidel stipendiaatidel potentsiaali tulevikus läbi lüüa maailma paremikus. Seekord valituks osutunud sportlastest Kregor Zirk ja Kristin Kuuba on juba edukalt võistelnud Tokyo olümpiamängudel. "ERGO noorte sportlaste stipendium on oluliseks toeks, abiks ja tunnustuseks noortele, et leida endas jõudu pürgimaks ja püsimaks spordis kõrgeimal tasemel," lisas Sõõrumaa.

Sel aastal otsustas žürii toetada järgmisi sportlasi:

Kregor Zirk - ujumine

Eva-Lotta Kiibus - iluuisutamine

Kristin Kuuba - sulgpall

Risto Lillemets - kümnevõistlus

Tormis Laine - mäesuusatamine

Helary Mägisalu - maadlus

Marleen Mülla - teivashüpe

U-18 korvpallikoondis

Mehis Udam - laskesuusatamine

Lisell Jäätma – vibulaskmine

Toetatavad sportlased aitasid välja valida endine kahevõistleja Ago Markvardt ja purjesportlane Tõnu Tõniste. ERGOt esindasid Marek Ratnik, Raul Rüüson, Erko Makienko ja Alo Alunurm.

Kuue aasta jooksul on ERGO noorte sportlaste stipendiumi pälvinud rohkem kui poolsada sportlast. Teiste seas kahevõistleja Kristjan Ilves, mitmevõistleja Johannes Erm, kiiruisutaja Saskia Alusalu, ujuja Kregor Zirk, sprinter Karl Erik Nazarov jt. Toetus pole mõeldud ainult võistlemiseks, vaid seda saab kasutada ka taastumiseks, laagrites treenimiseks ja näiteks spordivarustuse hankimiseks.