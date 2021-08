Gert Kullamäe rariteetsed mängusärgid osteti oksjonil 1000 euro eest

Podcasti "Pihtas Põhjas" saatejuht ja Pärnu Sadama meeskonna abitreener Gert Kullamäe otsustas spontaanse ideevälgatuse tulemusena kapist välja otsida Bamberg Brose Basketsi ja Nijmegen Eiffel Towersi mängusärgid. Bambergi eest mängides tuli Kullamäe omal ajal kahel korral Saksamaa Bundesligas hõbedale (2003, 2004) ning Nijmegeniga korra Hollandi meistriks (2006). Seega olid oksjonile pandud särgid tähendusrikka ajalooga eksemplarid, läbi käinud paksust ja vedelast.

Kõigil soovijail oli särkide omandamiseks võimalik teha pakkumine. Valikukriteerium oli lihtne, kes pakub kõige kopsakamat hinda, see võidab. FIFAA Grupp tegi mõlemale särgile 500 eurose pakkumise, panustades kokku 1000 eurot. Juba eelnevalt oli teada, et Kullamäe annetab kogu särgioksjoni summa Pärnu Sadama meeskonnale, andmaks tuge eurosarjas osalemiseks, mis lähinädalatel ka täitub.

Tänavu kevadel Eesti meistrivõistlustel esmakordselt finaalis mänginud Pärnu Sadam osaleb algaval hooajal FIBA Europe Cup sarjas. Alustada tuleb kvalifikatsiooniringidest, paarid loositakse 19. augustil Saksamaal Freisingis.

"Oleme spordist ja korvpallist läbi põimunud ettevõte ning näeme, millist tänuväärset tööd on Pärnu klubi teinud ning soovime anda oma väikse panuse nende veelgi suurema ambitsiooni rahuldamisse," ütles FIFAA Grupi juhatuse esimees Karel Loide. "Näeme, et Pärnul on algaval hooajal ideaalne võimalus teha järgmine suur samm. Rahvusvahelises sarjas osalemisega kaasnevad nõudmised ning standardid sunnivad arenema professionaalsuse ja küpsuse suunas, mis omakorda on sõltumata saavutatavast sportlikust tulemusest püsiv väärtus kohaliku kogukonna ja Eesti korvpalli jaoks," lisas Loide.

"Kullamäe mängusärke kavatseme eksponeerida koos mitmete teiste rariteetidega oma korvpalli poes ja kontoris. Tulevikus ilmselt kaalume kollektsiooni annetamist muuseumile," ütles Loide.