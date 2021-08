Seitsmes kaitseväe linnakus avati uued välispordirajatised

"Sellises mahus välispordirajatiste valmimist võib pidada ajastu märgiks. Eelmise aasta kevadel vallandunud viirus, mis suunas kõiki inimesi vabaõhu radadele, andis kiirendatud tõuke ka välispordi propageerimiseks kaitseväes. Linnakute õuespordi võimaluste avardamiseks ja mitmekesistamiseks oleme valmis saanud kaasaegsetele tingimustele vastavad spordiobjektid kaitseväe linnakutes üle Eesti," ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse taristuosakonna juhataja Heilika Reinvart.

Välispordirajatiste osana püstitati käsivõitlus- ja jõulinnakud, erinevad palliplatsid ja rahvusvahelise sõjaväespordi nõukogu (CISM) reeglitele vastav takistusrada seitsmesse kaitseväe väeossa - Tallinna, Ämarisse, Paldiskisse, Jõhvi, Tartusse, Võrru ja Tapale. Pidulik spordirajatiste avamise tseremoonia toimus suurimas spordikompleksis Tapal, misjärel alustati ühistreeningutega ning pallimänguvõistlustega.

"Antud projektiga loodi üle Eesti kaitseväe linnakutesse käsivõitlus- ja jõulinnakud, Sport Court kattega välipallimänguväljakud ning CISMi sõjaväe viievõistluse takistusribad. Korralik sporditaristu on liikuma kutsuva väeosa üks aluseid, see annab võimaluse sporditreeninguteks, väljaõppe läbiviimiseks ning kvaliteetseks ajaveetmiseks," ütles kaitseväe spordijuht Mikk Sarik.

Välispordirajatised ehitas AS YIT Eesti, nende kogumaksumus oli ligi kolm miljonit eurot. Rajatiste ehitamisega alustati eelmisel aastal.

"Rajades seitsmesse Eesti eri paika pallimänguväljakuid, takistusradu ja jõulinnakuid, ladusime me ühtlasi vundamenti tõhusamale riigikaitsele ja tugevamale kaitsetahtele. Tegu oli meie esimese suurema riigikaitsestruktuuridele teostatud projektiga ning oleme väga rahul, et meie tipptegijatest meeskond suutis projekti õigeaegselt ning kvaliteetselt eduka lõpuni viia. Tegemist on koostööga, millele meie 30. juubeliaastat tähistav kollektiiv jääb kindlasti suure uhkusega tagasi vaatama," ütles YIT Eesti juhatuse liikme Margus Põim.

Välispordirajatised loomine annab võimaluse kaitseväe teenistujatel end treenida ning aitab edendada ajateenijate sportlike eluviiside kujundamist reservis.