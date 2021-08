Fodeni hooaja algus lükkub mitme nädala võrra edasi

"Jalg on endiselt natuke valus, kahju, et see juhtus just enne EM-i kullamatši," oli inglane nördinud. "Sellest olenemata rassin kõvasti jõusaalis. Loodetavasti olen juba varsti tagasi."

"Varsti" all mõtles noor mängumees kolme-nelja nädalat.

See aga jätab Fodeni eemale Premier League'i pühapäevasest kohtumisest, kui vastamisi läheb inglase koduklubi City, kes krooniti möödunud hooajal Inglismaa meistriteks, ja Tottenhami Hotspur. Tõenäoliselt jätab mees vahele ka vastasseisud Norwich City ja Arsenaliga.

Inglismaa koondist ja tõenäoliselt ka Fodenit ootavad septembris ees aga uued tähtsad kohtumised, kui 2022. aasta maailmameistrivõistluste valikmängudes kohtutakse Ungari, Andorra ja Poolaga.