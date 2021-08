Richard Masters: Premier League on Euroopa konkurentsivõimelisim liiga

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga Premier League'i tegevjuht Richard Masters teatas, et nende liiga on endiselt Euroopa ühtlaselt tugevaim ning jutt, justkui oleks tippklubid ülejäänutest selgelt eest ära rebinud, ei vasta tõele.

Eelmisel hooajal trofee pea kohale tõstnud Manchester City edestas viienda koha meeskonda 20 punktiga, üle-eelmisel hooajal võidutsenud Liverpoolil oli toona viiendast kohast rohkem koguni 37 silma.

Kui Mastersilt küsiti, kas vahe tippude ja jooksikute vahel ongi suurenemas, vastas mees, et seda ta ei usu. "Kindlasti pole seda tõestatud."

2019. aasta detsembris Inglismaa kõrgliiga tegevjuhiks saanud Masters lisas, et algav hooaeg tuleb kindlasti põnev. "Eeldan uuest hooajast palju konkurentsi, sest on mitmeid tagumise otsa klubisid, kes tahavad etteotsa tõusta ja Euroopasse pääseda. Ühe hooaja edu võib finantsasjadele korraliku lisasüsti anda ning klubi tulevikku täielikult muuta. Premier League on Euroopa konkurentsivõimelisim liiga ja me tahame, et see nii ka jääks," ütles ta.

Masters tunneb rõõmu ka hooaja alguse üle, sest liiga esimene kohtumine peetakse juba reedel, kui vastamisi läheb Arsenal ja kõrgliigas debüteeriv Brentford. Mäng peetakse Brentfordi kodustaadionil ning staadionile oodatakse kümneid tuhandeid fänne.

"Fännide tribüünil nägemine on oluline hetk nii minu kui ka kõigi mängijate jaoks. Me oleme seda väga oodanud ja paljud inimesed on selle nimel kõvasti tööd teinud. Loodan, et see on naasmine veidi muutunud normaalsusesse," rääkis tegevjuht taas lubatud fännidest.