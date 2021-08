Jalgpalli MM-i valikmängudele on lubatud vaid kodumeeskonna toetajad

Otsus vaadatakse juhtorganite poolt uuesti läbi enne oktoobris ja novembris toimuvaid rahvusvahelisi kohtumisi.

Kirjas riikide alaliitudele avaldasid Euroopa ja maailma jalgpalliorganisatsioonid, et nad on pandeemia arengut Euroopas tähelepanelikult jälginud ning nende hinnangul ei ole mõeldav, et sügisel toimuvateks valikmängudeks on olukord nii palju parem, et riikidevaheline liikumine oleks tervitatav.

"Septembris peetakse arvukalt rahvusvahelisi kohtumisi ning leppisime kokku, et rakendame sügisel sama lähenemist, mille UEFA täitevkomitee 14. juunil vastu võttis ning mille põhimõttel mängiti ka kõik MM-i eelringid," seisis kirjas. "Septembris peetavad maavõistlusmängud peetakse täielikult ilma pealtvaatajateta ning selle eesmärk on tagada kõikide osavõtjate ohutus."

2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir peetakse Kataris, kuid tavapärase suveperioodi asemel toimub võistlus talvekuudel. Põhjus peitub kliimas - suvel on Kataris nii kuum, et turniiri pidamine on mängijate tervisele riskantne.

Turniiri avamäng peetakse 21. novembril. Kohtumise üks osapool on kindlasti korraldajamaa, kuid vastane on veel selgumisel. Finaal toimub 18. detsembril.