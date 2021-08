Lõuna-Austraaliasse naasvad olümpiasportlased veedavad karantiinis 28 päeva

Täiendav karantiininõue kehtib sportlastele, kes juba on või plaanivad end teistest isoleerida Sydneys. Nõue ei kehti ainult sportlastele, aga ka kõigile teistele, kes Uus-Lõuna-Walesi osariiki mere tagant lendavad.

Osariik teatas ametlikus avalduses, et lisakarantiin on kehtestatud koroonaviiruse deltatüve ulatusliku leviku tõkestamiseks.

Austraalia Olümpiakomitee esitas valitsusele taotluse sportlaste kahekordne karantiininõue tühistada, kuid seda ei rahuldatud. "Samal ajal, kui teised riigid tähistavad oma sportlaste kojutulekut, kohtleme meie neid kõige julmemal ja hoolimatul viisil," ütles olümpiakomitee tegevjuht Matt Carroll kolmapäeval. "Meie sportlased pole mitte ainult täielikult vaktsineeritud, aga on Tokyos elanud ka väga kontrollitud mullis. Nad on end peaaegu igapäevaselt testida lasknud."

Olümpiakomitee sõnul veedavad karantiini Sydneys 56 sportlast, lisaks on juba end seal sisse seadnud 16 atleeti.

Kuigi Austraalia paistab väga rangete piirangutega maailmas silma, on need viiruse levikut silmas pidades ka tõhusad olnud. Pandeemia algusest peale on enam kui 25 miljoni elanikuga riigis tuvastatud kokku alla 37 000 nakatunu, viirusest tingitud surmasid on vähem kui 1000.