Rapla palkas valitseva Läti meistri ridadest keskmängija

Rapla Avis Utilitase korvpallimeeskond on järgmiseks hooajaks sõlminud lepingu lätlasest keskmängija Arnolds Helmanisega.

Korvialust kindlustama toodud 200 cm pikk 29-aastane mängumees on viimased hooajad mänginud valitseva Läti meistri Riia VEF-i ridades, saades seeläbi kogemust ka Meistrite liiga tasemel. Eesti-Läti liigas kogus Helmanis 18 mänguga keskmiselt 14,3 minutit, selle ajaga viskas ta 6,6 punkti ja hankis 2,8 lauapalli.

"Meie jaoks on tavapärane, et väljastpoolt Eestit täiendust otsides vaatame kõigepealt Läti poole. Seda juba seetõttu, et tõmmata endale ka Läti korvpallipubliku tähelepanu, kes jälgivad, kuidas nende kaasmaalastel Eestis läheb," rääkis Rapla klubi juht Jaak Karp.

"Lisaks on kõik Läti mängijad olnud eranditult väga hea tööeetika ja tõsise suhtumisega mängumehed. Sama kehtib ka Arnolds Helmanise kohta, kes lisaks toob Läti tippklubist kaasa kogemustepagasi Ühisliigast ja Meistrite liigast. Jõud, agressiivsus, energia olid märksõnad, mida me korvi alla otsisime ja Arnolds kindlasti vastab neile ootustele," lisas Karp.

Arnolds Helmanis ja peatreener Lluis Riera on Eestisse saabumas uuel nädalal, siis algavad ka meeskonna ühistreeningud. Seni on Rapla meeskonna koosseisu kinnitatud Sven Kaldre, Tom Kaldre, Martin Paasoja, Saimon Sutt ja Markus Ruubel, lisaks annavad meeskonda oma panuse ja saavad kogemuse võrra rikkamaks Rapla Korvpallikooli noored mängijad Kardo Kilk, Jan-Märten Ratas, Erik Pärnapuu ja Kaarel Välb.