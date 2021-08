Alves käis kolm päeva pärast OM-finaali teisel pool maakera taas väljakul

38-aastane elav legend oli lõppenud olümpiaturniiri vanimaks mängijaks ning aitas Brasiilial kaitsta Rios võidetud kuldmedalit. Alves on jalgpalliajaloo enim tiitleid võitnud palluriks, Tokyo olümpiakuld oli tema karjääris juba 43. suureks trofeeks.

"Ta on eeskujulikus füüsilises vormis ja tema küpsus kõneleb iseenda eest," kiitis Brasiilia olümpiakoondise peatreener Andre Jardine oma kaptenit. "Ta on äärmiselt kogenud ja seda on kõigis tema otsustes näha. Dani Alves on eeskuju kõigile Brasiilia jalgpalluritele."

Endine Barcelona äärekaitsja mängis Tokyos vanusele vaatamata kõik 480 minutit ja ei kavatsenud sellega piirduda: kolm päeva hiljem jooksis ta väljakule pea 20 000 kilomeetri kaugusel Sao Paulos, kus aitas koduklubil Copa Libertadorese veerandfinaali avamängus Palmeirase vastu 1:1 viiki mängida.

Brasiilia klubid on tänavu Copa Libertadoresel esinenud suurepäraselt. Kaheksa parema sekka pääses viis brasiillaste tiimi, kaheksandikfinaalist ei pääsenud ainsana edasi Internacional.

Copa Libertadorese veerandfinaalid:

Olimpia (Paraguay) - Flamengo

River Plate (Argentina) - Atletico Mineiro

Sao Paulo - Palmeiras

Fluminense - Barcelona (Ecuador)