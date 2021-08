Doncic sõlmis Dallasega ajaloolise lepingu

Dallas Mavericksi korvpallimeeskond teatas teisipäeval, et on oma 22-aastase superstaari Luka Donciciga sõlminud uue, 2027. aastani kestva lepingu.

Doncici leping hakkab kehtima hooajast 2022/23 ning toob talle sisse 207 miljonit dollarit. Tegemist on rekordilise summaga, mida uustulnuka lepingu pikendamise järgselt mängijale välja käiakse ning on võimalik seetõttu, et sloveen nimetati eelmisel hooajal teist korda järjest NBA sümboolsesse esiviisikusse.

"Tänane on minu jaoks unistuse täitumine," rääkis Doncic ESPN-ile. "Korvpall on mulle andnud nii palju ning mind viinud nii paljudesse imelistesse kohtadesse. Olen põnevil, et saan Dallases jätkata."

Dallas saatis Ljubljanasse Doncici kaaskonnaga kohtuma korraliku kaardiväe: Sloveeniasse lendasid nii omanik Mark Cuban, treener Jason Kidd, juhatuses töötav Michael Finley kui karjääri järel tiimi saadiku ja nõustajana tegev Dirk Nowitzki.

Cubani sõnul jõuti kiirelt kokkuleppele ja esmaspäeva õhtul võeti leping vastu pidulikus meeleolus. "Toit, vein - see vein, see vein - oli suurepärane. Meil oli päris tore," sõnas tiimi omanik.