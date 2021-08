VIDEO | Messi saabus PSG-ga lepingu sõlmimiseks Pariisi

Teisipäeval Prantsusmaa pealinna saabunud Messi lehvitas teda lennujaama tervitama tulnud inimestele PSG sloganiga Ici C'est Paris ("See on Pariis") särgis.

Argentina kapten ei ole lepingu detailidest veel rääkinud, kuigi L'Equipe kirjutab, et Messi sõlmib PSG-ga kahe aasta pikkuse lepingu. Väidetavalt hakkab 34-aastane staar aastas teenima 35 miljonit eurot.

The emotion, on both sides of this transfer, is something else. People forget that Paris Saint-German have a passionate support that historically stems from the banlieus. Lionel Messi, even at 34, is utterly unrivalled. pic.twitter.com/36oGxTUlcZ