Kaks JK Kalevi noort siirduvad välismaale õppima ja mängima

Jalgpalliklubi Tallinna Kalev andis teada, et tiimi kasvandikud Sandor Franch ning Mark Petrov siirduvad sügiseks välismaale ülikooli.

Franch on siirdumas lombi taha, kus ta on endale teeninud välja spordi- ning akadeemilise täisstipendiumi Washington and Lee University ülikooli. Petrov võtab oma suuna põhjanaabrite suunas, kus ta alustab oma õpinguid Häämenlinna ülikoolis ning jätkab ka jalgpalli mängimist, kirjutab Kalev oma Facebooki lehel.

19-aastane Petrov on sel hooajal klubi esindanud 12 esiliiga kohtumises, 18-aastane Franch sai väljakule ühes esiliiga mängus.