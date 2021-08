Stones pikendas lepingut Cityga 2026. aastani

2016. aastal Evertonist Citysse siirdunud Inglismaa jalgpallikoondislane teatas lepingu pikendamise järel, et ta ei saaks enam õnnelikum olla. "Ma naudin selle tiimi osaks olemist. Siin on väga palju kvaliteediga mängijaid ja ma tean, et me jätkame karikate võitmist," teatas Stones.

Viie Citys veedetud aasta jooksul on mees tulnud kolmel korrel Premier League'i võitjaks, kahel korral Inglismaa karikavõitjaks ning korra on pea kohale tõstetud ka FA karikas (Football Association Challenge Cup).

Keskväljamängija Stones mängis Citys möödunud hooajal tähtsat rolli ning ilusad etteasted teenisid jalgpallurile ka koha rahvuskoondises. Inglismaa jõudis sel suvel peetud Euroopa meistrivõistlustel finaali ning Stones alustas terve turniiri jooksul kõiki kohtumisi algkoosseisus.

Stones jagas kiidusõnu ka City peatreeneri Pep Guardiola kohta. "Peatreeneriga koos töötamine on nagu unistus – ta on mulle tohutult õpetanud ja mul on tunne, et saan iga päev mängu kohta midagi uut teada."