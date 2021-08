Noored käsipallurid koguvad tarkust talendilaagris

"Tegu on sel suvel juba teise talendilaagriga sellele vanuseklassile. Kuna suur osa 2005. sündinud neidusid kuulub aasta vanemate vahel Eesti koondisse hetkel Gruusias toimuval Euroopa meistrivõistluste turniiril, siis kahjuks jäid tütarlapsed laagrist eemale," selgitas Eesti Käsipalliliidu peasekretär Pirje Orasson.

Laagrisse kogunenud 20 noormeest tulevad Tallinnast, Pärnust, Viimsist, Arukülast ja Põlvast. "Erinevatel põhjustel jäid mõned pallurid tulemata, sest osadel on oma klubi lastelaagrid ning tugevamate äravõtmisel kannataks omakorda klubisüsteem," põhjendas Orasson.

Noormeestel on laagris põhjust end tõestada, sest 2004.-2005. aastal sündinud Eesti koondis mängib järgmisel aastal kuni 18-aastaste Euroopa meistrivõistlustel. Noorem pool sellest koondisest pidanuks sel suvel osalema eraldi võistkonnana Partille Cupil, kuid kahjuks jäi turniir koroonapandeemia tõttu ära.

"Suurim mure ongi, et 2021. aastal pole me neid noormehi väljakul reaalsetes mängudes näinud, sest ka noortevõistlusi ei peetud. Selles vanuses oleks aga võistlusmängud just kõige arendavam osa. Nii on neil kahel laagril suur tähtsus, et üldse saada ülevaade poiste võimetest," sõnas noortekoondise peatreener Kalmer Musting.

"Seninähtu põhjal võib kindlasti öelda, et mitmes 2005. aastal sündinud poisis on EM-koondise matejali. Siin on perspektiivikaid pallureid küll, ehkki võib-olla aasta vanemate valik oli veidi ühtlasem. Algav hooaeg saab kõigile noortele tähtis olema ja loodame, et saame ikka mängima hakata," muretses Musting pandeemia põhjustatud võimalike piirangute pärast.

Talendilaagris tegelevad pallisaalis noormeestega lisaks Mustingule ka Rein Suvi, Martin Noodla, Kaspar Lees ja Andres Joosep. Auditooriumis pakuvad noortele põnevaid loenguid psühholoogia, mängija õiguste, toitumise ning meedia ja intervjuudega toimetulemise kohta Orasson, Aave Hannus, Brit Laak, Marko Paloveer ja Kerstin Joandi.

Eesti U-17 koondise talendilaagris osalevad Kaspar Padjus, Andreas Arder, Mark Tjurlik, Deivid Nugis, Kenneth Säde, Frederik Pennert, Karel Kunnus (kõik HC Tallas), Ats-Kaarel Kaljuvee, Georg Sillat (mõlemad HC Pärnu/Paikuse), Georg Gustav Kont, Oliver Vetevool, Robin Koor, Alex Tropper (kõik HC Viimsi), Aron Leppik, Egert Penu (mõlemad Aruküla SK), Aron Saarna, Reio Kähr ja Andero Hääl (kõik Põlva Käsipalliklubi).