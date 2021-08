Eliise Hollase karjäär jätkub Tartu Ülikool/Bigbankis

Võrust pärit 27-aastase temporündaja sõnul oli Tartuga liitumine igati loogiline samm, kuigi otsuse langetas ta pika kaalumise tulemusena. Alternatiiv oli jätkata Tartust tunnise autosõidu kaugusel asuva kodulinna Võru esindamist. "Tartus sobib mulle kõik paremini. Trennid ja muud võimalused sobituvad hästi tunniplaani," ütles end Tartus sisse seadnud Hollas, kes jätkab sügisel õpinguid Tartu Ülikoolis füsioteraapia erialal.

Praegune Tartu naiskond pole Hollasele võõras. Eelmisel hooajal ülikooliõpinguid alustades treenis ta lõviosa ajast just Hendrik Rikandi hoolealustega, kuigi võistlustel esindas ta nii Tallinna kui Võru võistkonda. Tartu Ülikool/Bigbanki koosseisus eelmise hooajaga võrreldes suuri muutusi ei toimu. "Siin on tore võistkond ja ma arvan, et Tartusse tulemine oli minu jaoks väga õige valik," rääkis Hollas.

Uue hooaja eesmärke Hollasel veel paigas pole. "Vaatame, kuidas meil minema hakkab ja kuidas teised Eesti võistkonnad ja Balti liigas lätlased-leedukad komplekteeritud on."

Karjääri jooksul ka Soomes ja Prantsusmaal mänginud 27-aastane koondislane tunnistas, et välisliigades mängimise mõtteid ta enam ei mõlguta. "See peatükk on minu jaoks lõppenud. Mängisin viis aastat välismaal ja ma arvan, et see oli minu jaoks piisav. Nüüd tahan õppida ja vaikselt nii-öelda tavaellu liikuda. Samas soovin Eestis kindlasti võrkpalli edasi mängida," ütles Hollas lõpetuseks.

Tartu Ülikool/Bigbanki peatreeneril Hendrik Rikandil on Eliise Hollase liitumise üle väga hea meel, sest kogenud võrukal on naiskonnale palju pakkuda. "Lisaks kogemustele ja oskustele on Hollasel suurepärane tööeetika, millega on ta tiimikaaslastele kindlasti eeskujuks," lisas ta.