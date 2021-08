Eesti sai jõutõstmises noorte Euroopa meistri

Kuni 84-kiloste neidude kategoorias võistelnud Eliise Mikomäe kogusumma oli 455 kilo (kükk 175 kg, lamades surumine 95 kg, jõutõmme 170 kg). Kõik tulemused on Eesti noorterekordid. Hõbedaga pidi leppima favoriit Alina Nikohosjan (Ukraina), kelle tulemus oli kokku 397,5 kilo (165+92,5+140). Võistlusest jäid viimasel hetkel eemale Venemaa ja Läti võistlejad.

"Eliise on väga tubli ja andekas noor võistleja, kelle puhul me teadsime, et ta pretendeerib kõige kõrgematele kohtadele. Nüüd realiseeris ta selle ära ka. Ta on igal võistlusel püstitanud Eesti rekordeid ja on olnud mitu aastat noorteklassi absoluutne tipp. Mul on väga hea meel, et meil on nii andekas noor jõutõstja, kes on võimeline ka rahvusvahelistel võistlustel medaleid võitma!" sõnas Eesti Jõutõsteliidu president Alexander Andrusenko.

"Usun, et tema areng jätkub kiirel tempol ja loodan, et Eliise jääb pikaks ajaks jõutõstmise juurde, siis me näeme veel maailmatasemel tulemusi ka juunioride- ja avatud klassis. Kindlasti peab tänama ka Eliise treenerit Peep Pälli, kes juhendab ja toetab Eliiset ja kes oli tal ka EM-il kaasas," lisas Andrusenko.

Kuni 105-kiloste noormeeste kategoorias võitis Mikk Lehtoja kolme osaleja konkurentsis pronksmedali tulemusega 570 kilo (210+135+225). Kuldmedali võitis Anatoli Zajets (Ukraina) tulemusega 710 kilo (255+180+275) ja hõbemedali Marius Tutunaru (Rumeenia) tulemusega 580 kilo (215+157,5+207,5).

Eesti noorsportlased võistlesid EM-il esimest korda ja tunda oli suurvõistluse ärevust. "Eliise jõutõmbe viimane katse jäi kripeldama, aga kokkuvõttes oleme rahul," ütles treener Peep Päll. "Miku puhul jääb kripeldama paar katset: küki kolmas katse 225 kilo, mida kohtunikud ega ka žürii ära ei lugenud, ning jõutõmbe teine ja kolmas katseüritus raskusel 235 kilo, mis oleksid andnud talle hõbemedali."

Tanel Saimre (-120 kg) läks nelja osaleja osavõtul jahtima ennekõike väikest medalit jõutõmbes ja selle ka sai – 280 kilo. Kogutulemus 630 kilo (230+120+280) andis 4. koha. Esikoha võitis Dmõtro Holinei (Ukraina) tulemusega 872,5 kilo (355+222,5+295). Järgnesid Martin Prokop (Tšehhi) 870 kiloga (332,5+255+282,5) ja Mariusz Tworkowski (Poola) 830 kiloga (345+225+260).