VAATA OTSE | FC Floral on Küprose klubi vastu võimalik ajalugu teha

Enne mängu:

Avakohtumine Nikosias lõppes võõrustajate 1:0 võiduga. Võiduvärav löödi mängu alguses, 11. minutil. Värava autoriks oli Omonoia oma kasvandik, 20-aastane keskväljamängija Marinos Tzionis. Mängu edasine areng näitas, et vastane on tegelikult Floraga suhteliselt võrdne. Ka Eesti klubil oli mängu jooksul mitmeid võimalusi, kuid vastaste väravavaht oli ülesannete kõrgusel ning suutis Flora katsed seis viigini viia ära tõrjuda.

Mängu lisaajale viimiseks on vaja normaalaeg võita ühe väravaga, kuid tiheda mängugraafiku tõttu meeskond seda ei soovi – tahetakse võita enam kui ühe väravaga. Küprosel oli näha, et Omonoia mängijate füüsiline vorm ei olnud veel nii hea, nii et Flora meestel on vastaste ees väike eelis. Teisel poolajal oli näha, kuidas vastased olid väsinud ning vajusid aina rohkem kaitsesse.

Juhul kui Flora peaks vastased alistama, tehtaks Eesti klubijalgpalli ajalugu, sest siis terendab Eesti klubile juba koht UEFA eurosarja alagrupiturniiril, kuhu ükski kohalik meeskond veel jõudnud pole.