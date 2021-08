Kõigil Premium liiga mängudel on kiirtestimise võimalus

Seoses valitsuse otsusega on alates esmaspäevast, 9. augustist jagatud spordiüritused kaheks. Suurematel üritustel, mille hulka kuuluvad Premium liiga kohtumised, peavad edaspidi kõik osalejad esitama COVID-tõendi.

Spordiüritusi saab edaspidi läbi viia kontrollimata või kontrollitud keskkonnas. Kontrollitud üritustel saab kaasa teha kuni 12 000 inimest, kes peavad esitama tõendi, et nad on koroonaviiruse vaktsineerimiskuuri lõpetanud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või andnud negatiivse COVID-19 testi. Erandiks on alla 18-aastased, kes ei pea tõendit esitama.

Testida on võimalik kahte moodi: negatiivne PCR-test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne osalemist või negatiivne antigeeni kiirtest 48 tundi enne osalemist. Seejuures peab kiirtest olema Euroopa Liidu poolt heaks kiidetud, tehtud tervishoiuteenuse pakkuja poolt ning väljastatud sertifikaat.

Eesti Jalgpalli Liidu abiga on igal Premium liiga mängul võimalus pealtvaatajatel teha kiirtest, mille hinnaks on üheksa eurot. Negatiivne testitulemus kehtib vaid kohapeal mängule sisenemiseks. Testimine toimub elavas järjekorras ja selleks tuleb varuda aega.

Teised Eesti meistri- ja karikavõistluste mängud on esialgu nn kontrollimata tegevused, erandiks kahe Premium liiga meeskonna vahelised karikamängud. Välitingimustes võib kontrollimata üritusel olla kuni 100 pealtvaatajat, täiendavaid piiranguid (testimine, vaktsineerimistõend jms) pole.

Soovi korral võivad ka teistes liigades mängivad klubid ja võistkonnad korraldada oma kodumängul nn kontrollitud ürituse. Taolisest soovist tuleb jalgpalliliitu ja vastaseid viis päeva varem teavitada, samuti tuleb eelnevalt informeerida avalikkust.