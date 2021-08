Avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused said ilmalt tagasilöögi

Purjetamise suursündmus algas liigutava avatseremooniaga ning kümned meeskonnad kaheteistkümnest riigist marssisid Eesti Kaitseväe orkestri saatel oma rahvuslippude all olümpiatule platsile, kus 1988. aasta olümpiamängude 470 klassi hõbeda- ja 1992. aasta pronksimehed Tõnu ja Toomas Tõniste süütasid sümboolse olümpiatule õhtul, mil Tokyos kustus olümpiamängude tuli. Vennad saabusid olümpiatule juure klassikalise Draakon jahi pardal, andmaks maailmale teada, et 2024. aastal võõrustab Eesti Draakon klassi Euroopa meistrivõistlusi. Maailmameistrivõistluste lipu heiskamise au kuulus MM-i võõrustava Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse nõukogu esimehele Aivar Tuulbergile, kes ka ise võistlustulle astus.

Pea tuhandet purjetajat ja arvukat hulka külalisi tervitasid Kalev Vapper, Kalevi Jahtklubi kommodoor ja Eesti Jahtklubide Liidu president; peatoetaja Alexela kontserni grupi asepresident Marti Hääl, katusorganisatsiooni Offshore Racing Congress president Bruno Finzi Itaaliast, Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ning välispurjetajate nimel sai sõna 2015. aastal Pärnus ORC Euroopa meistrivõistlused võitnud Team Pro4U kapten Patrik Forsgren Rootsist.

"See on pidupäev!" ütles Eesti Jahtklubide Liidu president ja ka ise purjetajana MM-il startiv Kalev Vapper. "Ma mäletan, et kui me 2014 tulime Fortega Kielis maailmameistriks, siis lõpetamisel sai pjedestaalil sõna võtta ja ma ütlesin, et nüüd teate, et eestlased oskavad purjetada, aga seda te ei tea, et eestlased oskavad ka hästi võistlusi korraldada. Aasta hiljem olidki Pärnus Euroopa meistrivõistlused, mida siiamaani mäletatakse kui üht paremini korraldatud avamerepurjetamise võistlust," meenutas Vapper. "Nüüd on siis maailmameistrivõistlused Tallinnas."

"On fantastiline näha, et kõik on taas võistlema tulnud," ütles Taani profipurjetaja Jes Gram-Hansen, kes sel nädalal võistleb Michael Berghorni Mills 45 HALBTROCKEN-iga Saksamaalt. "Meil Taanis ja Saksamaal pole peaaegu aasta aega ühtegi võidusõitu olnud, seega nii tore on jälle sellisel suurel võistlusregatil purjetada."

Ka Berliinis elav Jens Kuphal, kelle võistlusjahiks on modifitseeritud Landmark 43 INTERMEZZO, on põnevil, et saab ORC B klassis jõudu katsuda koos 32 konkurendiga üheksast riigist. Tema ja meeskond saabusid äsja IMOCA klassi võiduga Ocean Race Europe'lt ning ootavad pikisilmi homset meistrivõistluste algust.

"See paat oli varem Claus Landmarki SANTA [2018. aasta B-klassi maailmameister]," selgitas Kuphal, "ja me tegime teki ja sisemuse kapitaalremondi, nii et kõik on sõitmiseks valmis. Meil polnud ei eelmisel ega sel aastal võistlemiseks palju võimalusi, kuid tunnen end paadi ja meeskonna suhtes väga hästi. " Kuphal ja tema meeskond tulid selle paadiga hõbemedalile ORC Euroopa meistrivõistlustel Rootsis Oxelosundis 2019. aastal. Kuid temagi oli sunnitud tunnistama, et B-klassis saab olema väga tihe konkurents. "Täna paistis CLEAN ENERGY [Mati Sepa uus Eestis ehitatud E-44] kerges tuules kiiresti liikuvat," ütles ta. "Kuid nädal tuleb pikk ja avamerevõidusõidus võib kõike juhtuda."

Meistrivõistlused algasid esmaspäeva hommikul kaptenite koosolekuga kell 8.30, kell 10 anti avapauk pikimale avamereetapile. A-klass ehk kiireimad jahid saadeti 200 miili pikkusele rajale, B-klass sõidab 167 miili ja C-klass 143 miili. Raja pikkused valiti arvestusega, et võistlus kestaks vähemalt 24 tundi, mis on vajalik ORC "rohelise raamatu" meistrivõistluste nõuete täitmiseks. Võistlejaid on pikimalt etapilt tagasi Piritale oodata teisipäeva ennelõunal.

Ülejäänud nädalal toimuvad lühirajavõistlused ja veel ka üks lühem avamereetapp.

Merel toimuvat saab kahel päeval minna ka kohapeale vaatama. Pealtvaatajate laevad viivad huvilised Piritalt võistlusalale 11. ja 14. augustil. Laev väljub mõlemal päeval kell 11.30 Piritalt Olümpiatule platsi servas olevalt kailt. Palume kohal olla 15 minutit varem. Pardale pääseb vaid vaktsineerimise või negatiivset testitulemust kinnitava tõendiga. Pardal kommenteerivad võistlust Ants Väinsalu ja Lauri Väinsalu – läbi ja lõhki purjetajad, kes kommenteerisid ka Tokyo olümpiamängude purjetamisvõistlusi.