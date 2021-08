Nurme ei kavatse peatuda: tahaks näha, mida tähendab olla 40-aastane jooksja

"Eks ma üritan kahe jalaga maa peal olla. Kui suur tõenäosus üldse on, et inimesed siia välja jõuavad ja oma parimas vormis? Neid on ikka vähe! Esimestel ongi õnnestunud, aga suuremal hulgal see tegelikult ei õnnestu," lausus Nurme ERR-ile.

"Ma olen täna 35 aastat vana ja Pariisis võib-olla 38. Siin olid 44-aastasedki maratoonarid - üks vähemalt - ja 42 oli ka, ma tean. Kui ma juba nii kaugele jõudnud olen kui täna, siis ma tahaks näha ära ka selle lõpu. Ehk mis tähendab olla 40-ne jooksja."

"Võib-olla teeks tõesti neli-viis aastat veel edasi," jätkas Nurme. "Siis saan ka teistele öelda, mis see tähendas. Kas sinna sisse jääb ka olümpia - jumal teab. Aga võiks ikka jääda!"

Järgmisel aastal on suurimaks tiitlivõistluseks EM. Eelmistel Euroopa meistrivõistlustel lõpetas Nurme üheksandana. "Seal võiks hästi joosta ja olles oma elu tippvormis, siis võiks ju jälle top kümnesse tulla ja miks mitte isegi sinna etteotsa ronida. See on meeskonnatöö ja eks ole näha - äkki õnnestub sealt midagi head välja tuua."

Pärast olümpiat viibib Nurme kodumaal ja pere keskel. "Minu preemia on see, et lähen järgmisel nädalal Tartusse ja korraldan lastele spordi ja piiblilugude laagri. Tahan lastele anda midagi, mis mu südames on ja see ongi parim, mis elus maha jätta saan. Aidates teisi, andes edasi midagi, mida ise olen omastanud."

"Muidugi, millest pere on jäänud sporditegemise tõttu ilma - seda tahaks kuidagi tagasi ka anda. Minna koju, hoolitseda oma laste eest, armastada oma naist. Olla tänulik selle eest, mis mul on ja mitte minna ahneks selle üle, mida mul ei ole. Aga võistelda tahaks ikka mõnel Eesti võistlusel ja mine sea tea - võib-olla hooaja lõpus mõni maratongi veel. Nüüd tuleb aeg maha võtta ja korra õhk välja lasta."

Samuti olümpial jooksnud Roman Fosti läheb Tokyost pere juurde Keeniasse. Kuidas on temal lood Pariisiga? "Kuna see aasta sai isiklik rekord tehtud, võtame aasta korraga. Sõbrad ütlesid mulle, et 2013 alustasid maratone Pariisis, miks mitte Pariisis teha viimane olümpiamaraton. Ega see kolm aastat ju kaugel ole. Aga kõige tähtsam, et oleks tervis korras, saaks kinnituskohad korda ja endal oleks motivatsiooni."