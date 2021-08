Eesti käsipallineiud jätkavad EM-turniiril võiduta

Esimese mängu Itaaliale 19 väravaga kaotanud Eesti alustas kohtumist oluliselt vähem närviliselt. Kuigi sünnipäevalaps Gertu Jõhvikas saatis esimese viske üle värava, tuli paremäär Inga Bušinalt peagi 1:1. Aga nagu avamänguski, valmistasid muret pallikaotused ja neile järgnenud vastaste kiirrünnakud.

Eesti järgmist väravat pidi ootama 11. minutini ning selle ajaga oli Serbia põgenenud 8:1 eduseisu. Rünnakul ei suudetud kuidagi lahti muukida vastaste kaitseliini, visked maandusid blokis või hästi tõrjunud puurivahi Anja Cvetkovici kätes. Kümneminutilise mängu järel said eestlannad aga kaitse pidama, Serbiat hoiti nullil ka vähemuses mängides.

Suurepäraselt tõrjus Eesti väravasuul Darja Belokurova, peatades ridamisi kiirrünnakuidki. Jõhvikas oli täpne nii tagant visates kui ka läbimurdel ning 24. minutil oli seis 12:4. Poolaja lõpul pääses serblannade füüsiline võimsus maksvusele ning puhkama minnes näitas tabloo 17:5.

Pausijärgselt vahetas Serbia välja põhikoosseisu, aga mängukvaliteedile see jälge ei jätnud. Endiselt oli Eesti hädas tehnilise praagi ja vastaste kiirete rünnakulahendustega. Teist poolaega oli mängitud üle üheksa minuti, enne kui Aleksandra-Jennifer Mednikova hiilgava läbimurde tulemusena Eesti skoori kasvatas.

Eesti kaitses agressiivselt, ent järgnesid mitmed kaheminutilised karistused. 20-väravaliseks rebenes vahe esmakordselt 42. minutil, kuid eestlannad jätkasid võitlust. 17. sünnipäeva tähistanud Jõhvikas oli aktiivne nii rünnakul kui ka kaitses ning teenis 54. minutil kolmanda eemaldamise tõttu punase kaardi.

Serbia võttis lõpuks kindla 36:13 võidu. Eesti resultatiivsemad olid täna mängujuhid, sest nii Jõhvikas kui ka Mednikova tabasid kolmel korral, Beata Gajevskaja lisas kaks väravat ning ühel puhul olid täpsed Bušina, Laura Kärner, Karina Kuul, Marta Vinogradova ja Milana Leoke-Bosenko.

"Võime mängida palju paremini! Parandamisruumi on kõikjal, aga eriti kaitses. Seal me praegu hakkama ei saa. Mängudes, kus vastane nii palju kiirrünnakuid teeb, pole väravavahil lihtne, aga annan oma parima. Loomulikult saame siit turniirilt suurepärase kogemuse," tunnistas korraldajate poolt Eesti parimaks valitud väravavaht Belokurova.

"Positiivse poole pealt tooks välja, et mõlemas senises mängus on meil olnud perioode, kus plaanitu toimib. Teeme häid läbimurdeid, kombinatsioonid õnnestuvad ja võitleme isukalt. Aga neid hetki on vähe ja tüdrukud kaotavad liiga kiirelt eneseusu, mis viib omakorda pallikaotusteni," sõnas Eesti koondise peatreener Ella Kungurtseva.

"Muidugi peame tunnistama, et tasemevahe on suur – vastastel on rohkem kogemusi ja parem kokkumäng. Aga siin on suurepärane õppimiskoht ja me ei lase tujul langeda. Loodame, et suudame oma mängu parandada, eriti just võistkondliku koostöö osas nii kaitses kui ka rünnakul," lisas Kungurtseva.