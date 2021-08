Lõuna-Eesti ralli toimub 28. – 29. augustil

Eesti Autospordi Liit ja Lõuna-Eesti ralli korraldajad kinnitavad, et autoralli Terminal Oil Eesti meistrivõistluste järgmise etapi, Lõuna-Eesti ralli, korraldustoimingud sujuvad plaanipäraselt ja hetkeseisuga toimub võistlus täies mahus kahepäevasena 28. ja 29. augustil legendaarsetel Võrumaa teedel.

19. Lõuna-Eesti rallile antakse start 28. augusti õhtul kell 17:30 Võru linna keskväljakult. Võistlustrassi pikkuseks on planeeritud 285,93 km, millest kiiruskatsed moodustavad 81,88 km. Kokku on kavas kümme kiiruskatset, millest neli sõidetakse esimesel ja kuus teisel päeval. Starti oodatakse kokku 85 võistlusmasinat nii Eestist kui ka välismaalt.

Võistluste juhi, Gabriel Müürsepa sõnul sujub ralli korraldamine plaanipäraselt: "Teadupärast on hetkel COVID-19 viiruse levik taas tõusuteel ning seetõttu oleme tihedas kontaktis nii Terviseameti kui ka kohaliku omavalitsuse ning Politsei- ja Piirivalveametiga, et olla kursis kõikide kehtivate piirangute ja nõuetega. Hetkeseisuga saame rallit korraldada ja võistluse läbiviimise mõttes on kõik plaanipärane."

"Tänavuse võistlustrassi koostamisel oleme lähtunud põhimõttest, et rada koosneks nii legendaarsetest klassikutest kui ka uutest ja huvitavatest lõikudest. Kokku tuleb võistlejatel läbida kümme kiiruskatset, millest neli on korduvkatsed. Uuendusena saame sel aastal tagasi tuua ka Võru linnakatse. Sarnaselt eelmisele aastale oleme otsustanud ennetava meetmena ralli hooldusala pealtvaatajatele sulgeda ning kõigile osalejatele kehtib maskikandmise kohustus."

19. Lõuna-Eesti ralli on autoralli Terminal Oil Eesti meistrivõistluste kolmas etapp klassidele EMV1, EMV5, EMV6, EMV7 ja EMV8, viies etapp klassidele EMV2, EMV3 ja EMV4, teine etapp klassidele EMV9 ja EMV10 (võistkondlik arvestus) ning Läti autoralli meistrivõistluste kolmas etapp. Võistlejate eelregistreerimine lõppeb 17. augustil kell 21:00.