Noor käsipallikoondislane Polina Gorbatsjova siirdus Itaalia tippklubisse

"Sain agendi kaudu mitmeid pakkumisi, aga juba märtsis käisin end näitamas Erices. Mulle meeldis siin kõik – nii treener, võistkond kui ka elustiil. Võrreldes teiste klubidega olid ka tingimused paremad ja nii langes otsus Sitsiilia klubi kasuks," kirjeldas Polina Gorbatsjova profilepingu sündi.

"Esimesed muljed on suurepärased. Hispaanlasest treener on väga hea ning naiskond ühtne ja sõbralik. Sulasin võistkonda sisse kiiresti ning kõik kartused, mis olid üksinda võõrasse riiki ja keskkonda liikumisel, pühiti kiiresti minema," rõõmustas kolmandat nädalat Sitsiilia väikelinnas Erices treeniv neiu.

Eesti koondislase uus koduklubi AC Life Style Erice mängib Itaalia kõrgliigas ehk Serie A-s teist aastat. 2019. aastal asutatud tiim tõusis kohe esimesel hooajal meistrisarja, lõpetas mullu põhiturniiri neljandana ning kaotas poolfinaalis hilisemale meistrile PDO Salernole.

Itaalia karikavõistlustel võitis Erice pronksmedali ja kvalifitseerus mängima tugevuselt kolmandasse eurosarja ehk EHF European Cupile. Teises eelringis, mis toimub oktoobris, loositi Erice vastaseks Iisraeli klubi Ramat Gani Maccabi Arazim. Serie A uus hooaeg algab septembri teisel nädalal.

"Klubi on kõvasti arengusse panustanud. Võistkonnas on mitu argentiinlannat, värskelt liitusid kaks Horvaatia mängijat ning ka kohalike seas välisklubide kogemustega pallureid. Eesmärgiks on võita Itaalia liiga ja karikas ning debüteerida edukalt eurosarjas," teadis Gorbatsjova naiskonna ambitsioone.

"Soovin end proovile panna kõrgemal tasemel ja areneda nii mängija kui ka isiksusena. Erices on loodud head tingimused ja loodan võistkonda aidata eesmärkide täitmisel. Hetkel pole veel selge, kas mind kasutatakse mängujuhina, parem- või vasaksisemisena, aga treener teab minu omadusi," sõnas mõlema käega mängida oskav universaal.

Noorest east hoolimata on Gorbatsjova Eestis juba vägagi tunnustatud mängija. Reval-Spordi naiskonnas on tal kaks Eesti meistritiitlit ja üks karikavõit. Mullu oli Gorbatsjova ülekaalukalt 119 väravaga meistriliiga parim snaiper ning valiti ka hooaja sümboolsesse koosseisu.

Eesti rahvusnaiskonnas debüteeris värske Erice pallur maikuus Läti vastu, visates kahes võidumängus kokku 12 väravat. 2018. aastal pärjati Gorbatsjova U-16 EM-il põhiturniiri parima väravakütina ning aasta hiljem valiti Eesti parimaks noormängijaks. Kuue viimase hooajaga on ta noorte ja naiste kodustes sarjades kokku visanud üle tuhande värava.

"Polina on juba pikalt olnud üks Eesti lubavamaid noori talente ning mul on hea meel, et ta saab võimaluse end välismaal tõestada. Loodame, et Alina ja nüüd Polina eeskujul näeme pärast koondise taaselustamist veel naisi välismaale liikumas ning seeläbi koondise taset tõstmas," kommenteeris üleminekut Eesti naiste koondise peatreener Taavi Tibar.