Rakke rattamaratoni parimad olid Gert Jõeäär ja Greete Steinburg

Bosch Eesti Maastikurattasarja viienda etapi, Škoda Laagri 21. Rakke rattamaratoni 48 km põhisõidu järjekordse etapivõidu haaras endale Gert Jõeäär (Veloplus) ajaga 01:49.32, kohe tema järel oli Josten Vaidem (Fixus) ajaga 01:49.32 ning kolmandana ületas finišijoone Martin Loo (Redbike Team I) ajaga 01:49.33.

"Võistlus läks huvitavalt, rada oli äge ning olime enam-vähem võrdsed kõik. Mul õnnestus õigel ajal laskumisel ette saada ja siis oli vaja täiega kurve võtta," kirjeldas Jõeäär võistlust, kellel jääb järgmine etapp tõenäoliselt vahele, mis tähendab eriti põnevat Bosch Eesti Maastikurattasarja viimast ehk seitsmendat etappi.

Naiste põhisõidu võidu haaras endale Greete Steinburg (Spordiklubi Rakke Naiskond) ajaga 2:08.56, teiseks tuli Mari-Liis Mõttus (Haanja Rattaklubi) ajaga 2:09.35 ning kolmandaks Merili Sirvel (RR Siplased/Vitax) ajaga 2:10.18.

"Võit tuli kodus ära, nii et väga hea meel on. Viimasest võidust on väga palju möödas ning enesetunne polnud ka just kõige parem, aga kuidagi teistel tüdrukutel oli vist rohkem ebaõnne ja nägin ka päris palju kukkumisi. Viimased 2 km sõitsime koos Mari-Liisiga, kuid siis ta kukkus ja sealt sain vahe sisse. Tegin lihtsalt oma sõitu ja seekord läks õnneks," rõõmustas Steinburg, kes kiitis ka mõnusat kiiret Rakke rada.

19 km poolmaratoni võitsid taas Riko Tammepuu (CFC; 48.38) ja Mairit Kaarjärv (Spordiklubi Rakke Naiskond; 54.00). Lisaks toimusid ka lastesõidud.

Bosch Eesti Maastikurattasarja järgmine etapp peetakse 21. augustil, mil toimub Kose 7 järve rattamaraton.