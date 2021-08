Kalju kaitsja võidust Tartus: siin on kogu aeg raske mängida

"Väga rahul! Teame, et siin on kogu aeg raske mängida. Me tuleme siia vaid kolme punkti järele, lõime kaks [kolmas lisandus omavärava näol - toim], taga null - kõik super!" lausus Avilov ERR-ile.

Hetkel hoiab klubi tabelis vaid neljandat kohta. "Emotsioon on kõrge. Tahame jõuda veel kõrgemale. Mänge on veel palju. Mäng-mängult tuleme ja vaatame, mis lõpuks saab."

Tammeka peatreener Kaido Koppel jäi kahetsema avapoolaja šansse. "Mäng oli täna selline, et esimesel poolajal olid meil väga head võimalused juhtima minemiseks, aga kahjuks ei kasutanud neid ära."

"Kalju klassiga võistkond tegi teisel poolajal oma ära," tõdes Koppel. "Teisel poolajal nad meile enam varianti ei pakkunud. Jäime kaotusseisu ja siis läks juba päris raskeks."