Levadia uus treener Andrejev: klubi pakkumine andis mulle uue hingamise

Levadia ja Kuressaare mängu järgselt Soccernet.ee-le antud intervjuus tõdes endine Legioni ründaja, et mängijana ei saa ta enam väljakul endast maksimumi anda ning uus pakkumine andis talle uue hingamise.

"Oli rida põhjuseid, miks ma sellise valiku tegin, et lõpetada oma mängijakarjäär ning see otsus ei tulnud sugugi kergelt. Mul olid omad ambitsioonid ja sihid, mis ühtisid Levadiaga ning nemad tegid mulle sellise pakkumise, mis mind otseselt ei üllatanud, aga mis andis mulle uue hingamise ja motivatsiooni edaspidiseks. Ma olen väga tänulik klubile, et nad minusse usuvad," sõnas entusiastlikult Andrejev.

"Osati võib öelda ka, et tegin sellise valiku tervise poolelt, sest ma tean, et ma ei suuda enam päris sada protsenti väljakul anda. See otsus oleks saanud tulla tegelikult ka talvel, kuid otsustasin veel anda endast kõik ja aidata Legioni. Hetkel tuli see otsus ajal, mil see pidi tulema."

"Kindlasti on vaja aega, et harjuda kõigega, kuigi tean juhtkonda ja kollektiivi hästi, aga ambitsioon on õppida ning saada kogemusi treenerina. Loodan, et kollektiiv aitab mul näha jalgpalli treeneri nurga alt, mitte mängija. Tulevikus vaatan, kas jätkan tööd treenerina või äkki hakkan skaudiks või hoopis täiesti kolmandaks, aga tööd on palju ja töö pakub mulle huvi. Vaatan tuleviku poole optimistlikult.," arvas Andrejev.

