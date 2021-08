Kristian Kullamäe saab võimaluse ennast Burgose värskele peatreenerile tõestada

Mullu koduses liigas veerandfinaali pääsenud Burgos allkirjastas Kullamäega eelmisel suvel kolmeaastase lepingu ning saatis 22-aastase tagamehe seejärel laenule aste madalamale ehk Hispaania esiliigasse Palma tiimi, vahendab Korvpall24.ee.

"Noor eestlane Kristian Kullamäe osaleb Burgose hooajaeelsel ettevalmistusel, mis algab esmaspäeval, 9. augustil," kirjutab klubi oma kodulehel. "Kullamäe käis ära meditsiinilises kontrollis ja on nendel nädalatel, kui valmistutakse 2021/22 hooajaks, peatreener Žan Tabaki käe all."

Kullamäel saab olema kõva töö peatreener Tabakile ennast tõestada, kuna just värskelt tõi Burgos meeskonda ka mullu kogunud 21-aastase ungarlasest mängujuhi Adam Somogyi.

Nädalavahetusel toimuvate arstlike ülevaatuste käigus on kohalikule pressile kommentaare jaganud ka tiimi värske peatreener Žan Tabak, kelle sõnul on Burgoses olemas koosseis, mis talle rõõmu pakub. Omal ajal neljas erinevas NBA klubis ja mitmes Euroopa tipptiimis pallinud 51-aastane horvaat kinnitas, et on tööle asumise tõttu väga elevil.

