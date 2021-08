Ironmani võitnud Hohenadl: see oli täiuslik võistlus

Laupäeva varahommikul anti täispikale Ironmanile start Harku järve äärest, kus võistlejad pidid läbima 3,8 kilomeetrise ujumisdistantsi. Vihma ja tuult trotsides jätkati seejärel 180,2 kilomeetrise rattadistantsiga ja lõpetati 42,2 kilomeetrise jooksumaratoniga.

Teise ja kolmandana lõpetasid britid Matthew Brooke ja James Ellis, kaotades võitjale enam kui kümne minutiga. Sakslasest võitja jaoks oli Tallinna Ironmani võistlus alles teiseks täispikaks maratoniks ja esimeseks Ironmani võiduks.

"Mul ei ole veel sõnu, see oli täiuslik võistlus, väga tore oli. See oli algusest peale raske, eriti vihm rattasõidu ajal, aga pealtvaatajad olid imelised ja see oli minu parim võistlus. Tahtsin lihtsalt korraliku ajaga lõpetada. Ma olen novembrist alates treeninud ja ei oska võidu kohta veel midagi öelda. See on kindlasti väga suur asi, sest see on minu esimene Ironmani võit ja teine täispikk võistlus. Seega tähendab see väga palju," võttis Hohenadl võistluse kokku.

Parima eestlasena finišeeris võitjast pea 46 minutit hiljem Matt Rammo, lõpetades üldarvestuses 17. kohal.

"Raske oli, see ilm ei teinud seda küll kergeks, et ratta peal sai alguses täiesti ära külmutud, siis sai sooja sisse ja lõpus oli ka täiesti külm," ütles Rammo.

Homme läbitakse Ironmani poole lühem distants, mis on ühtlasi ka triatloni Eesti meistrivõistluste distantsiks.