Tallink Estonian Openil on konkurentsi jäänud kolm Eesti tennisisti

Tallink Estonian Openil on üksikmänguturniiridel Eesti tennisistidest konkurentsi jäänud Kaia Kanepi, Vladimir Ivanov ja Mattias Siimar.

Naiste üksikmängus püüab finaalikohta Kaia Kanepi, kes reedel alistas kolmes setis 19-aastase austerlanna Sinja Krausi (WTA 666.) 2:6, 7:5, 6:2. Poolfinaalis kohtub Kaia Kanepi neljandana asetatud Türgi tennisisti Berfu Cengiziga (WTA 369.), kes alistas veerandfinaalis slovakitari Viktoria Morvayova 6:0, 6:3. Teise poolfinaalpaari moodustavad Horvaatia tennisist Oleksandra Olõnõkova (WTA 691.) ja Anna Siskova Tšehhist (WTA 452.).

Meeste turniiril on tänases poolfinaalis vastamisi Vladimir Ivanov ja Mattias Siimar. Ivanov võitis veerandfinaalis teise asetusega Otto Virtaneni ülipingelises kohtumises 2:6, 6:4, 7:6(5). Siimar alistas Kenneth Raisma, kes seisul 4:6, 0:1 kubemelihase vigastuse tõttu loobumisvõidu andis.

Seega on kindel, et pühapäevases esikohamatšis on kindlasti üheks osapooleks Eesti tennisist. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Venemaa tennisist Yan Sabanin ja itaallane Simone Roncalli.

Paarismängu poolfinaalis kaotasid Ivanov - Siimar tasavägises kohtumises Leedu paarile Tadas Babelis - Ainius Sabaliauskas 7:6(5), 4:6, 9:11, kes nüüd finaalis kohtuvad vendade Eero ja Iiro Vasaga.

Laupäevane võistluspäev Pärnu kesklinna väljakutel algab kell 12, kui finaalikoha otsustavad Mattias Siimar ja Vladimir Ivanov. Pärast seda peetakse Kaia Kanepi ja Berfu Cengizi kohtumine. Viimaseks mänguks on meeste paarismängu finaal.