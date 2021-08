Koondislaste laagrit korraldanud Mitt: Sakust saadi väga hea ettevalmistus

"Esimene emotsioon on kindlasti väga äge," kommenteeris Mitt oma esimest olümpiakogemust ERR-ile. "Näha neid tipptulemusi ja -sportlasi ning kogu seda melu nii lähedalt – ei ole sõnu selle kirjeldamiseks."

Eesti sportlaste olümpia eelne laager toimus Jaapani linnas Sakus, kus Miti sõnul olid tingimused suurepärased.

"Kõik olid sealsete tingimustega rahul ja ütlesid, et nad said sealt olümpiaks väga hea ettevalmistuse. Vehklejad võib ju välja tuua – tundub, et neil läks kõige paremini ja nad olid seal ka kõige pikemalt," rääkis Mitt.

Eesti koondislastest viimastena tulevad olümpial starti maratoonarid. Mitt tõdeb, et suure kuumuse tõttu on tingimused väga keerulised.

"Nende kahe Eesti mehe vastu (Tiidrek Nurme ja Roman Fosti – toim.) on respekt väga suur. Nähes, millise arengu on maraton läbi teinud viimase olümpiatsükliga ja pidades silmas, et alguses oli maratoonaritele mõeldud 80 kohta ja nüüd saab peale 110, siis tase on ülikõva."

"Ootan maratoni väga ja loodan, et Eesti mehed teevad väga hea jooksu. Ei saa loota, et nad isiklikud rekordid teeks, kuna tingimused on niivõrd rasked. Kui nad suudavad tulla esimese poole sisse, oleks see nende jaoks väga suur õnnestumine," selgitas Mitt.