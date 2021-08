Moodsas viievõistluses tuli esimeseks olümpiarekordi püstitanud britt

Tokyo olümpiamängude naiste moodsas viievõistluses tuli reedel briti sportlane Kate French, kes kogus viie ala peale kokku 1385 punkti, mis on olümpiarekord.

French kogus ujumisest 290 punkti, vehklemiselt 221 punkti, ratsutamiselt 294 punkti ja lõpetas kombineeritud laskmise ja murdmaajooksu 580 punktiga. French ei võitnud ühtegi ala, ent ei saavutanud ühelgi alal 8. kohast halvemat kohta.

"Ma päriselt ei tea, mis just juhtus, ma ei suuda seda uskuda. Teadsin, et pean keskenduma ja teadsin, et võin võita, kui keskendun laskmisele ja jooksen nii kiiresti, kui võimalik," ütles French pärast kombineeritud laskmist ning jooksmist.

1385 punktiga püstitas britt ka uue olümpiarekordi, maailmarekord jääb teise koha saavutanud leedulanna Laura Asadauskaite kätte, kes kogus 2016. aastal 1417 punkti. Ühtlasi tähendab Asadauskaite hõbemedal Leedu jaoks esimest medalit Tokyo olümpiamängudelt.

Asadauskaite tuli reedel üldarvestuses teiseks, kui kogus viie ala peale 1370 punkti. Talle järgnes ungarlanna Sarolta Kovacs, kes kaotas leedulannale kahe punktiga.